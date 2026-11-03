La Fiscalía Federal no tiene voluntad para investigar crimen de Carlos Manzo

Pasó un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez y lo único que ha recibido su viuda, Grecia Quiroz García, es lentitud sobre las investigaciones de este homicidio que cimbró no solo a Michoacán, sino a prácticamente todo el país, especialmente a las entidades, como Sinaloa, donde la violencia sigue sentando sus reales.

Y no ha hecho nada la administración federal, porque la propia Grecia Quiroz, en su momento denunció que distinguidos militantes del partido Morena, presuntamente estaban involucrados en el homicidio de su esposo como el diputado Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón e incluso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Así que la tarea de la Presidenta Claudia Sheinbaum

y del morenismo, es protegerlos, pero el manto guida ya no alcanza de tantos que son. Berincan actos de violencia, pide la captura y extradición de Rubén Rocha Moya y solo se reciben disculpan, quieren las pruebas aquí en la Ficalia en lugar de que esta investigue y hay muchos elementos para llegar a probar que el gobernador con doble licencia y el senador Eneique Inzunza están metidos con. Los mlosos hasta el cuello.

Si alguna duda hubiera de lo contrario, todo es cuestión de reparar en la serie de obstáculos que le han impuesto a la viuda de Carlos Manzo para evitar que llegue a la candidatura independiente al gobierno de Michoacán.

Por eso al cumplirse un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Grecia Quiroz encabezó una marcha por la paz y la justicia, donde pudo comprobar el gran arrastre que tiene. Exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el asesinato sea investigado hasta las últimas consecuencias, sin que existan límites por intereses políticos o personales.

Lo lógico, es que la presidenta no dé respuesta a esta justificada demanda porque ha utilizado a uno de los hermanos del exalcalde de Uruapan, Juan Manzo, para atacar a quien quedó como líder del “Movimiento del Sombrero”.

También, fue develada la estatua de Carlos Manzo en el mismo lugar donde cayó el 1 de noviembre del 2025, oportunidad que aprovechó Quiroz García para aclarar que su demanda no responde a una confrontación partidista ni busca atacar al gobierno federal, sino que tiene que ver con la imperiosa necesidad de conocer la verdad sobre el crimen que le arrebató a su compañero de vida por lo que también refrendó su compromiso de no dar un paso atrás en este expediente.

Frente a cientos de uruapanenses, Quiroz se comprometió a seguir “honrando tu memoria todos los días de mi vida, aunque como tú mismo lo decías, que esto nos puede costar la vida”. Y todo sigue igual, Morena apostandole a que pase el tiempo y al olvido y la autoridad sin tener ganar de cumplir con sus responsabilidades.

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Enésima visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Sinaloa y la violencia sigue siendo el sello de identificación de esa entidad. parece ser que la estrategia no funciona y que el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas es en vano… Finalmente, la Cámara de Diputados elegirá al próximo presidente consejero del INE entre el seis y siete de diciembre, aunque todavía no se define el género.

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