Ordenar la casa (1/4)

¿Por qué es importante que la economía crezca lo más posible? Para responder lo primero que hay que tener presente es que el crecimiento se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, PIB.

Lo segundo, que el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Lo tercero, que la producción está relacionada con la creación de empleos, para producir alguien debe trabajar, y con la generación de ingresos, a quien trabaja se le paga. Lo cuarto, que el bienestar de las personas depende, en buena medida, de la creación de empleos y la generación de ingresos. Lo quinto que el fin de la economía, desde la producción hasta el consumo, es el bienestar de las personas.

Ya vimos, en el anterior Pesos y Contrapesos, que, afortunadamente (más adelante retomaré lo de afortunadamente), la economía está creciendo más. En términos anuales, comparando con el mismo trimestre del año anterior, este fue su crecimiento durante los primeros tres trimestres del año (entre paréntesis, para comparar, pongo el dato del año anterior): 0.5% (0.7%), 1.9% (0.8%), 3.2% (menos 0.2%). Crecimiento cada vez mayor.

También en términos anuales, este fue el crecimiento promedio trimestral, de los tres primeros trimestres de cada año. 2022, 3.37%. 2023, 2.60%. 2024, 1.50%. 2025, 0.43%. 2026, 1.86%. Después de tres años consecutivos de crecimiento cada vez menor en 2026 se revirtió la tendencia.

Qué bueno, por todo lo que depende de ello (producción de bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, creación de empleos y generación de ingresos, de los que depende el bienestar), que la economía esté creciendo más, lo cual debe dar coraje: ¿cuánto más no crecería si se dieran todas las condiciones necesarias para ello, mismas que, ni remotamente, están dadas? Por eso digo que, afortunadamente, la economía está creciendo más, mayor crecimiento que es obra de la fortuna más que de otra cosa.

Afortunadamente, de manera afortunada. Afortunada, que tiene buena suerte. Buena suerte, factores que, no estando bajo nuestro control, nos favorecen. El crecimiento de la economía debe ser, no obra de la buena suerte, de la casualidad (combinación de circunstancias que no se pueden prever o evitar), sino de la causalidad (conductas eficientes que ocasionan los fines deseados), que en este caso, el del crecimiento de la economía, comienza por el Estado de derecho y termina por la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la provisión oportuna, en términos de precios, calidad y servicio, de energía, proveniente del petróleo y/o la electricidad, y de agua.

Dicho en términos coloquiales, ¿cuánto más no crecería la economía, con todos los beneficios que ello traería consigo, si pusiéramos la casa en orden? Poner la casa en orden, ¿qué quiere decir?

Poner la casa en orden tiene que ver con el Estado de derecho, con la confianza de los empresarios, con las inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, producción de satisfactores con la que se mide el crecimiento de la economía. ¿Qué tan desordenada está la casa?

Continuará.