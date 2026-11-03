Rechaza Creel favoritismo por Taddei

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Santiago Creel, exsecretario de Gobernación foxista y presidente de la Cámara de Diputados cuando Guadalupe Taddei ganó la “tómbola” para presidir el INE, salió al paso de quienes, como en el caso de Lorenzo Córdova, antecesor de ésta, pretenden responsabilizarlo de haber mostrado la papeleta como ganadora, tras descalificar esa “maldita insaculación” de la sonorense y método que condenó para elegir consejeros de ese hoy dañado organismo.

Declaró que lo único que hizo, como presidente de la mesa directiva, fue cumplir el Reglamento de la Cámara en la sesión de marzo de 2023, al dar a conocer el nombre de la ganadora, y arremetió contra Morena, acusando que “miente, engaña e induce al error al tratar de echar culpa a terceros, cuando ese nombramiento nunca debió haberse dado y que es claro que proviene del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que preside el Consejo Nacional de ese Movimiento”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Encuestas, expertos electorales y medios de comunicación en Estados Unidos parecen coincidir en vaticinar que el Partido Demócrata ganaría la mayoría en la Cámara de Representantes, pero difícilmente la del Senado, en la elección de hoy en la que también se votará por gobernadores.

Ahora fue Samuel García, gobernador emecista de Nuevo León, contra el que el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió investigaciones rápidas, sin encubrimientos ni privilegios, para que se investigue y encarcele al, o a los responsables de ilícitos, tras recordar que él solicitó que la ASF auditara los recursos federales transferidos al gobierno estatal.

Mientras en Morena y Palacio Nacional sigue la búsqueda de a quienes involucrar en las trapacerías de Guadalupe Taddei, extitular del INE, y su proveedor favorito, quien sigue sin ser localizado, suman 18 los funcionarios y empleados que han sido despedidos por presuntos o reales vínculos en esa maraña de corrupción.

Por no requerir la doble vía que se había planeado inicialmente en el tramo San Miguel de Allende-Villa de Reyes, el Gobierno federal canceló la licitación para construir en 82 kilómetros del tren Querétaro-Saltillo, a pesar de que ya había recibido ofertas que oscilaban de entre más de 26 mil y 28 mil millones de pesos y ahora costará una millonada por indemnizaciones a varias empresas.

Con todo y el reciente reforzamiento militar con la Guardia Nacional y la SSPC en Sinaloa, un grupo armado atacó a tiros a un grupo de soldados en inmediaciones de la Feria de Culiacán, y otro irrumpió en un centro de rehabilitación y asesinó a cinco internos.