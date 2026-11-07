La justicia en Veracruz es de carcajada

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los cambios al sistema judicial, lo mismo en materia federal que estatal es de pena ajena y un ejemplo de ello no los da una pareja de empresarios que fueron amenazado y una sufrió más de 4 años y medio de cárcel.

Hace poco más de cuatro años en Veracruz, el estado que gobierna Roció Nahle existe una severa desconfianza de las autoridades de la Fiscalía del estado que sin poder comprobar responsabilidades ejecutan y condenan sin presentar las pruebas correspondientes.

Es el caso de la empresaria, Marlen Esmeralda Esquivel Ríos que tuvo que pagar una condena de cuatro años y tres meses por la simple y ligera decisión de la representación ministerial de pasarla de denunciante a culpable.

Desde luego que es una historia como muchas que se registran en el país, sin embargo, contó con la suerte que, en febrero de este año lograran tres magistrados, al revisar a fondo su caso le otorgaron la libertad absolutoria.

Naturalmente que no gustó al gobierno de Nahle y la Fiscalía del Estado, como consecuencia, el Tribunal de Disciplina Estatal procedió suspender al magistrado ponente Jonatan Cortés Nargas, en una advertencia velada a sus dos compañeros, Marco Antonio Lezama y Dennise de Los Angeles, que dictaron esa resolución. Ellos pertenecen a la Sala Superior de Justicia de Veracruz.

Y que decir que para evitar siga en libertad, recurrieron a un amparo interpuesto ante la magistrada federal, Saire Cecilia Flores Reyes en la búsqueda de revocar ese fallo que le dieron los magistrados.

Marlen y su esposo, Juan Martínez Osorio, decidieron llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde piden al ministro presidente, Hugo Aguilar puedan atraer el caso porque existen irregularidades y sin duda la presunta fabricación de delitos.

Pero de que la acusan, bueno, le cuento que todo comenzó con el robo de un tráiler propiedad de su empresa Asgrow-Fertivel, dedicada a la distribución de fertilizantes y productos agrícolas de Marlen y su esposo que interpusieron lasa denuncia pues incluso estaba en peligro la vida de su chofer que no lo localizaban.

Naturalmente que les salió caro haber puesto esa denuncia, ahora han destapado sin duda lo que en México todo mundo sabe, mafias de las autoridades. Quien se robó ese tráiler, apareció muerto días después y sus familiares echaron la culpa a Marlen, la denunciante como la autora intelectual.

La Fiscalía asentó el expediente en la indagatoria, pero carece de las pruebas, en las irregularidades anote que hay llamadas de números telefónicos de la propia familia del ladrón que le hablaban a Marlen para pedirle recompensa por su tráiler.

Que decir qué, en la historia, existe un personaje que se entregó como autor material porque por su cercanía al ladrón fallecido, sonaba su nombre como el responsable. A un año, recibió la libertad ante la falta de probarle su responsabilidad, vaya era inocente. El, en su declaración dijo que nunca había visto a Marlen y no la conocía, pues acusaban en la carpeta ministerial que ella había dado la orden para ejecutarlo.

Porque recurrió a la Suprema Corte, bueno porque en esa entidad hay presiones contra los propios juzgadores de actuar con imparcialidad, la propia gobernadora Roció Nahle ha generado un clima de terror a los juzgados y nadie se aventará la tarea de procesar con libertad ese caso.

Y la gobernadora se metio en un asunto que no le compete y se lanza contra un jues, justifica la duspensión del juez que liberó a la demandante.

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