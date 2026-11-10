Buenos resultados

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Repito lo escrito en el anterior Pesos y Contrapesos, en el cual analicé el comportamiento de la inversión fija bruta. Hoy es el turno de la compra de bienes y servicios. Hay dos maneras de comparar cifras. En términos anuales, comparando un mes con el mismo mes del año anterior.

En términos mensuales, comparando un mes con el mes anterior. El resultado puede ser distinto, bueno (malo) en un caso, por ejemplo, en la comparación anual, y malo (bueno) en el otro, por ejemplo, en la comparación mensual. ¿Cuál es la mejor manera de comparar? La mensual, no la anual.

El fin de la economía es el bienestar, vivir bien, vivir mejor, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para la satisfacción de las necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, por lo que la compra de satisfactores es un buen indicador del bienestar de las personas. ¿Cómo vamos?

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En términos anuales, en agosto, la compra de bienes y servicios, excluyendo la adquisición de bienes inmuebles y objetos lujosos, creció 1.4%. Un mes antes, en julio, creció 1.3%. Un año antes, en agosto de 2025, creció 1.3%. En lo que va del año fue en marzo cuando se tuvo el mayor crecimiento, 3.0%, y fue en febrero y julio cuando se tuvo el menor, 1.3%.

En términos anuales, entre enero y agosto de 2025, el crecimiento promedio mensual de la compra de bienes y servicios fue menos 0.03%. Entre enero y agosto pasados fue más 2.00%.

En términos mensuales, en agosto, la compra de bienes y servicios creció 0.5%. Un mes antes, en julio, creció 0.1%. Un año antes, en agosto de 2025, creció 0.4%. En lo que va del año fue en marzo cuando se tuvo el mayor crecimiento, 1.2%, y fue en enero cuando se tuvo el mayor decrecimiento, 1.5%.

En términos mensuales, entre enero y agosto de 2025, el crecimiento promedio mensual de la compra de bienes y servicios fue menos 0.46%. Entre enero y agosto pasados fue 0.03%.

En términos anuales, en julio la compra de bienes y servicios creció 1.3% y en agosto 1.4%, 0.1 puntos porcentuales más, el 7.69%. En términos mensuales, en julio, dichas compras crecieron 0.1% y 0.5% en agosto, 0.4 puntos porcentuales más, el 400.00%. Buen resultado en términos anuales, mejor en términos mensuales, en una variable importante como es la compra de bienes y servicios, que antecede a su consumo, que consiste en disponer del satisfactor, valga la redundancia, para satisfacer las necesidades; beber el vino, para quitar la sed; comer el pan y el queso, para quitar el hambre. Primero la compra, luego el consumo.

¿Cuál es el resultado del análisis si dividimos el periodo en cuatrimestres: enero a abril y mayo a agosto? En términos anuales, entre enero y abril, el crecimiento promedio mensual fue 2.30%; entre mayo y agosto 1.70%, 0.6 puntos porcentuales menor, el 26.09%. Menor crecimiento, malo. En términos mensuales, entre enero y abril el crecimiento promedio mensual fue menos 0.08%; entre mayo y agosto fue más 0.03%, 0.11 puntos porcentuales mayor, el 13.75%. Mayor crecimiento, bueno.

Comparando agosto con julio, tanto en términos anuales, como mensuales, la compra de bienes y servicios creció más: de 1.3% a 1.4%, en términos anuales; de 0.1% a 0.5%, en términos mensuales. Buenos resultados, sobre todo en términos mensuales.