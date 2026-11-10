La CFE frente al desafío global

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En medio de una feroz competencia internacional, del reacomodo de la economía global provocado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y de las amenazas arancelarias que también alcanzan a Europa, México enfrenta uno de sus mayores desafíos: fortalecer su competitividad para conservar su posición entre las economías emergentes más importantes del mundo.

Y en esa disputa hay un factor que puede inclinar la balanza: la electricidad. Sin energía suficiente, confiable y a precios competitivos, las oportunidades de inversión pueden terminar en proyectos frustrados. La expansión industrial, el desarrollo regional y el crecimiento económico dependen, en buena medida, de la capacidad del país para garantizar el suministro eléctrico que demandará durante los próximos años.

De ahí la importancia de lo que apenas la semana pasada llevó Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la Cámara de Diputados: una cartera de 60 proyectos de generación renovable para el periodo 2024-2030, con una capacidad adicional prevista de 9 mil 184 megawatts.

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Hablamos de desarrollos solares, eólicos e hidroeléctricos, además de modernizaciones que ya permitieron recuperar 53 megawatts en centrales hidroeléctricas. Una estrategia que busca ampliar la capacidad de generación del país, diversificar sus fuentes de energía y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional, claro, es un tema, además, de fortalecer la soberanía energética de México ante un mundo cada vez más complejo.

Sí, detrás de esas cifras hay una decisión de fondo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: recuperar y consolidar la capacidad del Estado para conducir el desarrollo de una industria estratégica, garantizar la seguridad energética y responder a las necesidades de una economía que exige cada vez más electricidad.

La dimensión del reto quedó expuesta el 20 de agosto pasado, cuando el Sistema Interconectado Nacional alcanzó un máximo histórico de demanda de 54 mil 530 megawatts. Para ese verano, los trabajos de mantenimiento y modernización del parque de generación de la CFE habían permitido elevar en 945 megawatts la capacidad ofertable respecto del año anterior.

De acuerdo con la información presentada por Calleja ante los legisladores, el consumo de energía registró un incremento cercano a 5% respecto de 2025, mientras que los picos de demanda máxima aumentaron alrededor de 3%. Son números que retratan la presión sobre el sistema eléctrico nacional y permiten entender la dimensión de la estrategia presidencial que hoy tiene bajo su responsabilidad la directora de la CFE.

El desafío no consiste únicamente en producir más electricidad. También se trata de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a una demanda creciente, modernizar instalaciones que durante años han requerido inversiones y construir la infraestructura que permita sostener el desarrollo industrial y económico de México.

Pero producir más electricidad es apenas una parte de la batalla. También habrá que garantizar que esa energía pueda llegar a los centros industriales, comerciales y urbanos donde se necesita. La incorporación de fuentes solares y eólicas exige sistemas de respaldo, almacenamiento y redes capaces de responder a las variaciones de generación a lo largo del día, porque el sol y el viento cambian a lo largo del día.

Calleja puso esa coordinación entre las prioridades de la empresa. Y no es un asunto menor: de poco serviría multiplicar las centrales de generación si la infraestructura de transmisión resulta insuficiente para transportar la electricidad hacia las regiones donde se concentra la demanda.

Así, las decisiones también dependen de las condiciones de cada región. La diversificación que presentó la directora de CFE tiene ahí una aplicación concreta, elegir las fuentes que pueden responder mejor a la demanda de cada zona.

Por eso cobran relevancia los 83 proyectos de transmisión que desarrolla la CFE, con una inversión prevista de 89 mil 104 millones de pesos, destinados a fortalecer las conexiones regionales, modernizar instalaciones y atender zonas industriales y turísticas con crecientes necesidades de suministro.

La expansión, por cierto, no comienza de cero. Entre febrero de 2025 y mayo de 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado que incorporaron 3 mil 204 megawatts de capacidad de generación, mediante una inversión de 52 mil 424 millones de pesos. Una infraestructura que fortalece la disponibilidad de energía, mientras avanzan los proyectos renovables.

Otro elemento relevante es la diversificación regional. No todas las zonas del país tienen las mismas condiciones ni demandan las mismas soluciones. La estrategia contempla aprovechar las características de cada territorio para elegir las fuentes de generación que mejor respondan a sus necesidades.

La comparecencia de Emilia Calleja en San Lázaro dejó algo más que una relación de proyectos, inversiones y capacidades. Puso sobre la mesa una de las decisiones económicas más importantes del sexenio: fortalecer a la CFE y construir la infraestructura eléctrica que permita a México enfrentar las exigencias de una economía mundial cada vez más competida.

México ha entendido que la CFE no se puede quedar atrás.

RADAR.

GUERRA INTERNA EN EL INE. La semana pasada abordamos en LAS BATALLAS el enorme poder que concentran las Direcciones Ejecuivas del Instituto Nacional Electoral. Una controla el presupuesto y su ejecución, otra las prerrogativas de los partidos, otra la fiscalización, otra el padrón electoral, otra el personal y así… son un poder dentro del poder.

Nos comentan que en el Instituto comienzan a moverse las piezas de una disputa que va mucho más allá de las diferencias entre consejeros. Las tensiones alrededor de la conducción administrativa del organismo, el manejo de sus recursos y las decisiones de sus áreas ejecutivas han abierto nuevos frentes internos, justo cuando el árbitro electoral se prepara para enfrentar los desafíos de los comicios de 2027.

Nos dicen que el verdadero pulso se libra en las estructuras donde se administran presupuestos, contrataciones y decisiones operativas. Ahí se concentra una parte del poder que pocas veces aparece en las sesiones públicas del Consejo General. Habrá que seguir de cerca los movimientos de las próximas semanas, porque las diferencias internas podrían terminar por exhibir quiénes controlan realmente los resortes administrativos del INE.