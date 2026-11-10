Los priistas quieren un cambio radical en el INE

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La línea en la Cámara de Diputados, ante la propuesta de Ricardo Monreal, para designar la nueva presidenta del INE, el PRI con el líder de la bancada, Rubén Moreira es no a la imposición de Morena. No a la convocatoria y si una revisión a fondo al interior de esa institución.

Monreal declaró qué, sin la oposición, PRI, PAN, de Elías Lixa y MC de Ivonne Ortega, no podría sacar ese nombramiento. Obviamente, lo ideal es que se necesita de todos, pues solo así, se legitimaría y se lograría trabajar, entre todos los partidos por regresar la confianza del árbitro electoral.

En la reunión la semana pasada de Monreal con los coordinadores, en la JUCOPO, también estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, el verde-ecologista, Raúl Bolaños-Cacho que apuesta por alcanzar acuerdos con todas las fuerzas para poder sacar este nombramiento que de ello dependerá la confianza en las elecciones venideras.

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Todo indica le salió la jugada y muy bien ni más al senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín y de rendir su informe de actividades legislativas el sábado pasado, ahora es el aspirante más fuerte del partido del tucán, el único, a la alcaldía de Mérida, la capital de Yucatán, pues hasta el dirigente de ese instituto político, Arturo Escobar hizo patente y público su respaldo para el expriísta, ahora una de las principales figuras del Verde.

Eso va a terminar porque pone en riesgo la alianza de Morena con una de sus principales rémoras en la carrera por el 2027, ya que por lo que puede observarse, el partido Morena tiene otros planes para la capital emeritense razón por la cual, ya empezaron a alzar la voz aquellos aspirantes del partido guinda que apuntan a dicha presidencia municipal.

A lo mejor a los verdes, se les contagió el “síndrome Quintana Roo”, porque como se recordará, el oficialismo le permitió al partido del tucán que se metieran de lleno en dicha entidad y se la apropiara, pues cómo no, no podía ser de otra manera porque desde ahí despacha ni más ni menos, que Jorge Emilio González, quien solo hace todos los negocios en Quintana Roo.

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Una comisión ingresó a las oficinas centrales del órgano electoral para dialogar con la presidenta provisional, Blanca Cruz; exigen 25% de aumento salarial. Desde hace tres días, realizan marchas, tapas las principales arterias del .

Ayer iniciaron alrededor de las 10 de la mañana en varios estados del país con consignas en contra de Guadalupe Taddei, la exconsejera presidenta, a quien se le vincula con actos de corrupción.

“Qué le pasa a Lupita, no sé; qué es lo que quiere, robar; qué dice su mama, que no; que dice Alfredito, que sí”, coreaban los trabajadores, recordando el Mambo Lupita de Dámaso Pérez Prado y popularizada por Mi Banda el Mexicano a principios de los años 90.

En las manifestaciones reiteran su rechazo al incremento salarial del 6 por ciento propuesto por el Consejo General del INE ayer por la tarde. Exigen un aumento del 25 por ciento en sus percepciones, equivalente a dos salarios mínimos.

De no atender sus exigencias, el paro podría prolongarse. Incluso en caso de ser así convocarían a movilización el 25 de noviembre para que las autoridades electorales atiendan sus demandas, informó el representante de los trabajadores, Edgar Hernández.

+++ En el marco de su Segundo Informe de Trabajo, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, destaca las acciones legislativas impulsadas desde el Senado para defender el agua, fortalecer al campo y proteger el patrimonio de las familias productoras.

El legislador conocedor que Chihuahua necesita reglas claras y condiciones que permitan a quienes trabajan la tierra mantener su actividad productiva, especialmente ante la escasez de agua, el incremento de costos y las dificultades para comercializar sus cosechas.

Entre sus acciones más relevantes se encuentra la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, con la que propone facilitar la transmisión de derechos de agua entre familiares en primer grado de parentesco y establecer procedimientos expeditos de hasta 20 días hábiles para determinados trámites.

La propuesta contempla que, cuando se cumplan los requisitos legales, la falta de respuesta de la autoridad dentro del plazo establecido se resuelva mediante afirmativa ficta, a fin de reducir la burocracia y brindar certeza jurídica a las familias rurales.

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