Más rechazos de extitulares del INE

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ahora fue Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, quien rechazó señalamientos de que anteriores titulares del Consejo General del hoy INE, estén involucrados en irregularidades en el otorgamiento de contratos a proveedores, al calificar de “muy lamentable” que se quiera tapar con esas investigaciones del pasado, cuando la única responsable es la extitular de ese organismo, Guadalupe Taddei.

Por más que a la hoy desaparecida sonorense se le intenta vanamente “blanquear” desde todos los niveles de la 4T, al insistir que no es militante de Morena, ahora se responsabiliza a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, determinar si hay “suficientes elementos” para que proceda penalmente en su contra, como si no bastara el caudal difundido en medios de comunicación, fotografías y videos sobre la red de corrupción.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

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Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado, y Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, parecen querer pasar a la historia porque junto con expertos y académicos buscan acabar con la corrupción en este país o, al menos, intentarlo.

Ambos se reunieron ayer, con la notoria ausencia de Ricardo Monreal, líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, confiados en que cuando concluya la discusión del Presupuesto de Egresos en San Lázaro, podrán redactar las iniciativas para acabar con ese cáncer nacional que, como están hoy las cosas, parece misión más que imposible.

El mexiquense reconoce que “no es con Vel Rosita, es con aguarrás”, como eso podrá limpiar todo, al admitir que “lo peor que podemos hacer es callar” y que él no quiere cargar con el estigma de que por ser un político, es corrupto.

Advertencia desde Palacio Nacional: después de las elecciones del año que entra, se volverá a enviar la propuesta de reforma electoral rechazada y aprobada a medias para modificar el sistema de legisladores plurinominales, reducir el financiamiento a partidos y disminuir el costo de elecciones, que fuera la parte del Plan B, con el fin de ampliar mecanismos de participación ciudadana y garantizar mayor transparencia.

Grupos del personal del INE en los módulos de credencialización en el país que reclaman aumento salarial, hicieron un paro en el 90 por ciento de los mismos y bloquearon varias horas el Periférico, con actos que se repitieron en varias entidades del interior de la República.

También personal sindicalizado de la UNAM se congregó afuera de la Cámara de Diputados para exigir el pago de los mil 800 millones de pesos adicionales para el año próximo, en cumplimiento de los acuerdos en materia de revisión salarial, declaró el líder del STUNAM, Carlos Hugo Morales.