Ola azul, pronóstico gris

El 3 de noviembre, los estadounidenses otorgaron a los demócratas las dos cámaras del Congreso con la ola más amplia en décadas: alrededor de 255 diputados y al menos 54 senadores. El voto latino, que hace dos años se inclinó hacia Trump, fue decisivo en Texas y en la frontera. En Texas, Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott; en California, Xavier Becerra será gobernador. Ambos son hijos de mexicanos. En Palacio Nacional hubo aplausos.

Es tentador leer el resultado como buena noticia para México. La Corte Suprema ya había anulado en febrero los aranceles basados en la ley de emergencias, pero Trump conservó otros: de 25 a 50% al acero, el aluminio y los autos, y 10% a lo que no cumple el T-MEC. Para quitárselos, el Congreso tendría que superar un veto con dos tercios en ambas cámaras. La revisión del tratado también sigue en manos del Ejecutivo, por lo que Trump aún puede usar el T-MEC como herramienta de extorsión. El resultado cambia los contrapesos para Trump, pero no necesariamente aminora la presión sobre México.

Lo que sí cambia es el tablero político. Desde 2025, la estrategia de Sheinbaum ha sido una: cuidar la relación con Trump. México ha enviado a más de 90 capos a EU y recibe deportados de otros países. El 1 de julio, Washington se negó a extender el T-MEC por 16 años. En octubre, se anticipaban recortes a los aranceles al acero y los autos. No han llegado.

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Hay que reconocer lo que sí funcionó: en agosto, el arancel efectivo a lo que México vende a EU fue de 3.2%, contra 22.8% para China. El tratado sigue vivo y las remesas crecieron 2.1% entre enero y septiembre. Con un presidente que gobierna el comercio por decreto, hablar con la Casa Blanca era lo sensato.

El problema fue poner todos los huevos en esa canasta. Desde enero, el Capitolio tendrá agenda propia: derechos laborales, cadenas de suministro sin China, vigilancia de las deportaciones. Y los demócratas tampoco son el partido del libre comercio: en 1993 la mayoría votó contra el TLCAN, y en 2019 sólo apoyaron el T-MEC tras endurecer el capítulo laboral. El día de la elección la Presidenta dijo que no le tocaba opinar sobre lo que un Congreso demócrata significaría para el T-MEC.

Lo que ocurrió el martes admite varias aristas, pero una es clara: Trump salió debilitado. Falta ver si eso lo modera o lo radicaliza, y la primera señal, Stephen Miller como jefe de gabinete, no invita al optimismo. Un presidente acorralado en casa suele buscar enemigos afuera, y México siempre está a la mano. Por eso el gobierno no puede seguir apostando a un solo interlocutor: necesita hablar con los demócratas del Capitolio, con gobernadores como Hinojosa y Becerra, con los republicanos de los estados que pagan los aranceles. Cambió el color del Congreso; el lienzo es el mismo, pero ahora hay más pinceles.