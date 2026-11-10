Sobre economía y dignidad

El Papa León XIV está de visita en Argentina y su esperado encuentro con el presidente, Javier Milei, está dejando de qué hablar. Como todo bravucón, Milei ha suavizado su imagen y ha pedido a sus funcionarios que mantengan baja la tensión. Sin embargo, hay un límite a lo que uno puede barrer bajo la alfombra. La actitud insignia de Milei, desde su campaña electoral hasta sus primeros años de gobierno, fue la de la frialdad, que raya en crueldad, a la hora de aplicar su famosa motosierra a los recortes sociales. Educación, salud, pensiones y, por supuesto, apoyos a población vulnerable, como es el caso de las personas con discapacidad.

El Papa, siguiendo su costumbre de acompañar sus mesuradas pero contundentes declaraciones con actos de alto simbolismo, visitó el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, una residencia centrada en brindar atención integral y humanizada a las personas con discapacidad. Este gesto es una crítica a la administración libertaria de Milei, que antepuso el progreso económico a las políticas sociales. El Papa cargó al anotar que el progreso de una nación también se mide por la acogida a las personas con discapacidades y necesidades especiales, dejando en claro que es obligación de todos, incluido el gobierno, el cuidado del vulnerable.

Esta visita destapa una herida abierta en la sociedad argentina. Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha recortado apoyos a la asistencia social. Los recortes a las pensiones por invalidez (16 por ciento) dejaron a miles de familias en una situación alarmante. Además, se recortó el presupuesto a la Agencia Nacional de Discapacidad en años consecutivos primero en 40 por ciento y posteriormente en otro 30 por ciento, dejándola prácticamente inoperante, todo esto salpicado por el escándalo de corrupción que protagonizó la misma hermana del presidente.

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El gran reclamo social se encona ante una administración que favorece a los ricos y a las grandes corporaciones internacionales mientras deja a la deriva a los más vulnerables. Criterios evaluativos como la dignidad humana son rechazados como cuentos de hadas ante la más salvaje versión del capitalismo libertario. El desprecio a la vida humana es rampante y la visita del Papa es la perfecta ocasión para que los argentinos eleven su voz en busca de justicia.

Si bien a últimas fechas el gobierno elevó el presupuesto otorgado a la ANDIS, Javier Milei redobló vetando la ley por considerarla contraria al objetivo “déficit cero” de su administración, misma que cada vez se hunde más en malos manejos que hacen pensar que dinero hay, pero que la motosierra tiene a sus protegidos.

La disputa está abierta y las palabras de León XIV son claras: “La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.”