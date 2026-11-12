Amor prohibido en tres actos

Un conflicto de interés ocurre cuando los intereses personales de alguien interfieren en el cumplimiento de los deberes públicos o institucionales de esa persona. Llevar al ámbito laboral una relación sentimental es un ejemplo en el que esta situación puede darse. Al respecto, tres casos recientes muy mediáticos, en diversas latitudes y con diferentes implicaciones.

Primer acto. Durante un concierto, una pareja apareció en las mega pantallas del recinto al ser enfocados por la kiss cam, al tiempo que desesperadamente intentaron ocultarse tras ser captados en imagen, lo que inmediatamente ocasionó suspicacias entre quienes presenciaron el jocoso momento. El episodio no tardó en hacerse viral al evidenciar que se trataba de una relación extramarital que involucraba al CEO y a la directora de recursos humanos de la empresa de tecnología Astronomer. El musical episodio les costó el trabajo a ambos por ir en contra de los códigos de conducta internos por posibles conflictos de interés.

Segundo acto. A inicios de esta semana, el CEO de la empresa californiana de fabricación de chips Nvidia dirigió una carta a sus empleados, mediante la cual aceptó sostener una relación extramarital con una ejecutiva de una empresa de servicios en la nube, con sede en Singapur. Lejos de las eventuales implicaciones en su matrimonio, el asunto se complica cuando a la ejecutiva en cuestión se le señala de ser una espía china, quien, por medio de la triangulación de operaciones desde Malasia, habría adquirido alrededor de 4,800 millones de dólares en los últimos dos años en equipo de inteligencia artificial, para hacerlo llegar a China. El tema ha tocado ya las más altas esferas de poder: mientras que el presidente norteamericano —quien en distintas ocasiones le ha dirigido diversos elogios al empresario por ser uno de sus mayores aliados— ya salió a declarar que, si bien se investiga, el CEO le aseguró no saber nada sobre el espionaje; el gobierno chino, por su parte, niega categóricamente la acusación. Entretanto, el consejo de Nvidia ya evalúa reemplazar a su CEO, a la par que el precio de sus acciones ha caído alrededor de un 10% en apenas dos jornadas.

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Tercer acto. En un universo paralelo al mundo corporativo, en nuestro país, una funcionaria pública fue evidenciada —mediante la filtración de diversos audios y videos— de que sostenía una relación con uno de los principales proveedores de la institución que ella encabezaba y a quien le asignó millonarios contratos. Al tiempo, también se evidenció todo un entramado de funcionarios, “aviadores” y empresas fantasma que servían para este propósito. La funcionaria –después de negarlo tajantemente e indignarse ante los primeros cuestionamientos del caso– se vio obligada a renunciar a los pocos días de que se supo de la situación, revelada por medios periodísticos —que no por las autoridades internas y gubernamentales encargadas de detectar y prevenir este tipo de anomalías—. Eso sí, las autoridades le dieron una decena de días como margen para que salvaguardara sus ahorritos, antes de proceder a congelar sus cuentas. Al día de hoy, nada se sabe sobre los fondos ni el paradero de la exfuncionaria.

Cuánta verdad resumida en un mismo diálogo del clásico del cine mexicano dosmilero: “Uno tiene que saber con quién sí y con quién no… [porque] nadie dijo que el amor no duele…”.