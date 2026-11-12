“¡Audítenme!”: exEjecutivo del INE

En medio del intento de reparto de culpas de la corrupción de la expresidenta del INE con las diarias acusaciones y exigencias desde las mañaneras de Palacio Nacional, de que se investigue a anteriores funcionarios de ese organismo, Edmundo Jacobo Molina, quien durante 14 años fuera secretario Ejecutivo, respondió que él no se va a esconder “como Guadalupe Taddei” y se puso a disposición para ser auditado, porque “aquí estoy y aquí voy a seguir”.

El exfuncionario que ocupara el segundo cargo de importancia en los periodos de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova aseguró que ellos fueron multiauditados por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del INE, además de haber contratado despachos de auditores que revisaran sus cuentas y estados financieros, de acudir a testigos sociales para hacer transparentes todos los procesos y la herramienta de contratación fueron los concursos públicos, no las asignaciones directas, y agregó que “si quieren volver a auditar, que lo vuelvan a hacer”.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

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Las declaraciones del que fuera secretario Ejecutivo del INE fueron en la escalinata de éste, al que acudió con dirigentes del nuevo partido político Somos para presentar una denuncia contra la titular del Poder Ejecutivo federal, quien los acusó de formar parte de la “mafia electoral”, a la que el representante del mismo, Emilio Álvarez Icaza, le pidió que no se confunda, “Taddei es de Morena”, “y los actos de corrupción que han indignado al pueblo son del INE de hoy, de Taddei, que nos avergüenza”.

No bastará que las fuerzas federales adviertan que permanecerá en esa entidad “hasta ponerla en paz”, porque desde el 2024 que El Mayo Zambada cayó en la trampa de supuesto “conciliador” entre el gobernador Rubén Rocha y el asesinado diputado federal y exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, se desató la guerra entre los hijos de aquel capo y del Chapo Guzmán en la que han muerto casi cuatro mil personas.

Al concluir la licencia que solicitó hace seis meses, tras ser acusado por la justicia de Estados Unidos de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, el vicefiscal de ese estado, Dámaso Castro Saavedra, renunció al cargo, lo que no han hecho ni el gobernador Rocha ni el senador Enrique Inzunza.

Las recientes aprehensiones de líderes de células criminales de cárteles de las drogas en la Ciudad de México y en otras del interior de la República, en operativos coordinados entre fuerzas federales con agencias estadounidenses con enfrentamientos, muertos, heridos y detenidos, confirman el fin de la política de” abrazos no balazos” del sexenio anterior.