Banxico y el costo de recortar a destiempo

En mi artículo “Banxico: un margen más estrecho” consideré improbable que el banco central redujera la tasa de interés. La inflación mostraba una trayectoria ascendente, el peso se había depreciado y la actividad económica daba señales de recuperación. Mi pronóstico fue equivocado. La Junta de Gobierno recortó la tasa en 25 puntos base, a 6.25%. Las razones para actuar con prudencia, sin embargo, siguen vigentes.

El recorte tiene ventajas. Puede abaratar el crédito para las empresas y facilitar la compra de bienes duraderos, como automóviles y electrodomésticos, en la medida en que los bancos trasladen la reducción a las tasas que pagan sus clientes. También puede aliviar el costo financiero del Gobierno conforme se refinancien vencimientos o se ajusten las obligaciones contratadas a tasa variable. En ambos casos, el alivio sería gradual.

La decisión es discutible por el momento en que se tomó. En su comunicado, el propio Banxico elevó sus previsiones de inflación para el cuarto trimestre y mantuvo su evaluación de que los riesgos para los precios se inclinan al alza. La mayoría de la Junta juzgó que la capacidad productiva aún disponible, la ausencia de presiones de demanda y el carácter todavía restrictivo de la política monetaria daban margen para un recorte adicional. Dos integrantes votaron por mantener la tasa.

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El dato de octubre refuerza los motivos de cautela. La inflación general subió a 3.75% anual y la subyacente, que ayuda a identificar las presiones más persistentes, también repuntó. Las cifras corresponden al periodo previo al recorte y muestran que la decisión se tomó cuando la inflación volvía a alejarse del objetivo. Al mismo tiempo, los datos de actividad han mejorado las expectativas de crecimiento. La economía todavía tiene capacidad ociosa, pero su recuperación resta urgencia a un estímulo monetario adicional.

Respecto a mi artículo anterior, conviene precisar que la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa en octubre. Con el recorte de Banxico, se estrechó el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, lo que puede reducir el atractivo relativo de invertir en pesos. México tiene autonomía para ajustar su política monetaria a las condiciones internas. En esta ocasión, el riesgo es que un diferencial menor añada presión sobre el peso que ya se había depreciado y que parte de ese movimiento se traslade a los precios.

Ese efecto podría reducir los beneficios que se buscan con el recorte. Para los hogares, un crédito más barato pierde parte de su atractivo si la inflación erosiona el ingreso disponible para pagar las mensualidades. Para el Gobierno y las empresas, el alivio también puede ser limitado si las expectativas de inflación o las primas de riesgo mantienen elevadas las tasas de largo plazo.

Por eso importa la señal de Banxico de que prevé mantener la tasa en el nuevo nivel durante un periodo prolongado. Su credibilidad dependerá de cómo responda la Junta si la depreciación se acentúa, las expectativas de inflación suben o las presiones sobre los precios persisten. Con la actividad económica en recuperación, el beneficio de adelantar el recorte era limitado y el costo potencial de equivocarse era mayor. Si la baja de la tasa añade presión sobre el peso y retrasa la convergencia de la inflación al 3%, el alivio financiero de hoy se pagará con menor poder adquisitivo mañana.