Dos malas noticias (2/3)

La primera mala noticia es que la inflación suma tres meses aumentando, alejándose de la meta puntual del Banco de México, 3%. Julio, 3.12%. Agosto, 3.26%. Septiembre, 3.45%. Octubre, 3.75%. La segunda es que la Junta de Gobierno del banco central decidió bajar, de 6.50% a 6.25%, la Tasa de Interés Interbancaria, TII, dejando claro que no está dispuesta a aceptar su mandato constitucional, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo cual quiere decir mantener la inflación en 3%, lo que no se ha conseguido.

La meta puntual del 3%, con un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual, está vigente desde 2003. De entonces a la fecha la menor inflación se alcanzó en noviembre de 2015, 2.23%, y la mayor en agosto y septiembre de 2022, 8.70%. El promedio es 4.32%, por arriba de límite superior del intervalo de variabilidad.

Tanto por la eficacia de la política monetaria, cuya “receta”, que tiene un buen grado de discrecionalidad, es: aumenta la inflación, alejándose de la meta puntual, hay que aumentar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio; baja la inflación, acercándose a la meta puntual, hay que bajar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio. Centro la atención en la discrecionalidad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Sigue pegando el efecto Taddei

¿Qué quiere decir que la política monetaria se aplica de manera discrecional? Que no hay una regla puntal que prescriba en qué condiciones debe aumentar, permanecer igual, o bajar, la TII, más allá de lo escrito en el párrafo anterior, que se presta a interpretaciones.

Podemos considerar dos interpretaciones. Primera: si la inflación aumenta (disminuye), dentro del intervalo de variabilidad (no baja de 2% o no sube de 4%), la TII debe permanecer sin cambio. Segunda: siempre que la inflación aumente (disminuya), dentro del intervalo de variabilidad o fuera del mismo, la TII debe aumentar (bajar). Independientemente de cuál se la interpretación correcta, queda por responder la siguiente pregunta: si hay que aumentar (bajar) la TII, ¿en cuánto hay que aumentarla (bajarla)? Posible respuesta: en el mismo porcentaje que aumentó (bajó) la inflación. Por ejemplo: si la inflación pasa del 3% al 3.3%, aumenta 0.3 puntos porcentuales, el 10%. ¿Debería la TII aumentar 10%? Otro ejemplo: si la inflación pasa del 3% al 2.4%, baja 0.6 puntos porcentuales, el 20%. ¿Debería la TII bajar 20%? Y esta regla, la TII debe aumentar (bajar) en el mismo porcentaje que aumenta (baja) la inflación, ¿se aplicaría por igual si los aumentos (bajas), se dan dentro del intervalo de variabilidad (entre el 2% y el 4%), o fuera del mismo (por debajo del 2% o por arriba del 4%), o de manera distinta dependiendo de que sea den dentro o fuera del mismo?

Muestra de la discrecionalidad en la aplicación de la “receta” de política monetaria es que los movimientos en la TII se deciden por votación. Si existiera una regla puntual, de aplicación automática, no haría falta votar. Si se supiera a ciencia cierta qué hacer, todos votarían igual, en función de lo que, sabiéndose a ciencia cierta qué hacer, debe hacerse.

En la ultima decisión de política monetaria, del pasado 5 de noviembre, tres miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México votaron a favor de bajar la TII y dos a favor de dejarla sin cambio.

Continuará.