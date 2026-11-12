Encuentro con el Partido Verde

Asistí a la presentación del Atlas del agua de la Fundación Heinrich Böll, afín al Partido Verde alemán. Dan envidia los países que tienen verdaderos partidos ambientalistas. Dentro del Atlas en español (disponible en Internet en la página de la Fundación) hay secciones sobre México. La titulada “Concesiones: ¿para qué y para quién?”, contiene un dato que suscitó comentarios de tres presentadores: “En México, menos de 1% de los titulares de concesiones concentran más del 60% del volumen anual de agua autorizado”.

La autora, Carla Flores Lot, lo resumió como “acaparamiento industrial”. Sin embargo, un asistente preguntó: ¿a cuántos usuarios corresponde ese porcentaje y, sobre todo, cuánto consumen realmente?

Una concesión no es una medición del consumo efectivo. El volumen autorizado es el máximo que puede aprovecharse conforme al título, no lo que se consume. Hay otra sección del Atlas, titulada “Huellas en el campo”, donde se explica que la agricultura es el principal consumidor de agua en México. También se afirma que el maíz, la leche, el huevo y las carnes bovina, de pollo y de cerdo representan conjuntamente 69% de la huella hídrica nacional. La producción de alimentos, por tanto, tiene un peso enorme.

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No es lo mismo una concesión de gran volumen para una empresa que produce leche y participa en la cadena alimentaria, que otra destinada a llenar piscinas privadas. Necesitamos saber qué actividades económicas están detrás de las concesiones, quiénes se benefician de ellas y qué costos ambientales soportan las comunidades. Hablar de acaparamiento industrial cuando vivimos en una sociedad industrial es tautológico.

No digo que se justifique automáticamente cualquier volumen de agua destinado a producir alimentos. Hay que evaluar la eficiencia, los impactos sobre acuíferos y ríos y si existen alternativas menos intensivas. Lo que no podemos hacer los consumidores es lavarnos las manos con el pretexto del acaparamiento industrial. Somos millones e importan las consecuencias acumuladas de bañarse en una tina o mediante una regadera ahorradora.

El Partido Verde alemán no es infalible. Logró el cierre repentino de las centrales nucleares que producían electricidad, empujando a Alemania a quemar carbón mineral. La propia Greta Thunberg afirmó en octubre de 2022 que fue un “error” y una “muy mala idea”. ¿Me pregunto si no será también considerado un error histórico, algún día, la condescendencia con los votantes-consumidores? ¿Dónde están los partidos ambientalistas cuando se trata de promover sistemas sencillos de ahorro de agua, como los lavabos que envían agua jabonosa a los retretes?

Con esto, solamente le tomo la palabra a Claudia Simons, de la Fundación Heinrich Böll, cuando dijo que el Atlas no era suficiente y que se requería compromiso y debate. Y voy más allá :¿En México se requiere de una alianza ecologista amplia? Si Omar García Harfuch es lanzado como candidato en 2030 por el Partido Verde de México, ¿habrá bajo ese logo una verdadera agenda ambientalista? ¿El largo periplo de esa organización, de colaboradora de gobiernos de derecha a aliada de la izquierda, dará como resultado un verdadero Partido Verde?