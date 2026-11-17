El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, comenzando por los naturales: vida, libertad y propiedad.

Los cuatro componentes del Estado de Derecho son: leyes justas; personas dispuestas a respetarlas, actuando siempre justamente; gobiernos dispuestos a respetarlas, operando invariablemente con justicia; gobiernos dispuestos a hacerlas respetar, castigando a los injustos y obligándoles a resarcir.

En economía el Estado de Derecho es economía de mercado en el sentido institucional del término, siendo tales aquellas en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, derechos que son a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para producir, ofrecer y vender, y de los ingresos inevitables para demandar, comprar y consumir.

El Estado de Derecho es el marco institucional eficiente para lograr más inversiones directas, que producen los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, que crean empleos y generan ingresos, condiciones del bienestar, que es el fin de la economía: vivir bien, vivir mejor. El camino al bienestar comienza por el Estado de Derecho, por el gobierno de las leyes justas. Desafortunadamente (aunque bien vistas las cosas ello nada tiene que ver con la mala fortuna, sino con pésimas decisiones del gobierno), en México el Estado de Derecho es Estado de chueco.

La organización World Justice Project acaba de publicar el Rule of Law Index 2026, que mide cómo están 143 países en materia de Estado de Derecho. En 2018, antes del inicio de la 4T, entre 113 países México ocupó el lugar 92, con una calificación, de cero a uno, de 0.46. En aquel año el 80.53% de los países considerados estuvo, en materia de Estado de Derecho, mejor que México. En este 2026, transcurridos ocho años de la 4T, entre 143 naciones México ocupa la posición 125 con una calificación, entre cero y uno, de 0.39. Este año el 86.71% de los países tomados en cuenta está, en materia de Estado de Derecho, mejor que México. Si en 2018 el Estado de Derecho en México ya dejaba que desear, mucho más deja que desear en 2026. ¿Qué pasará en los próximos años?

Calificación 0.39/1 y posición 125/143 me permiten afirmar que, más que Estado de Derecho, en México tenemos Estado de chueco. Que, más que Estado de Justicia (gobierno de las leyes justas), tenemos Estado de injusticia (gobierno de los caprichos del gobernante en turno). Que, más que hacer de México un país seguro y confiable para las inversiones directas, de las que dependen la producción de satisfactores, la creación de empleos, la generación de ingresos, el bienestar, el Estado de chueco, que es de injusticia, está haciendo de México un país inseguro y poco confiable para dichas inversiones, al menos que se den en el marco, no de la economía de mercado en el sentido institucional del término, sino del capitalismo de compadres, en el cual el gobierno les otorga, a ciertos empresarios, ciertos privilegios, por cierto tiempo, algo propio del Estado de chueco, del Estado de injusticia.

Continuará.