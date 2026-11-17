A menos de que la intención sea dejar que el Instituto Nacional Electoral se hunda más en el mar de corrupción en que lo dejara su anterior presidenta, Guadalupe Taddei, y su proveedor favorito, José Alfredo Hernández Casillas, no parece que en la Cámara de Diputados se advierta intención de designar pronto a un nuevo titular, ni menos en las filas de Morena, en donde su preocupación está más dedicada a ocultar su vinculación con ese movimiento.

Es por eso por lo que los reiterados llamados que han hecho expertos electorales, académicos y distintas agrupaciones que urgen a los diputados a nombrar a quien deberá estar al frente de ese organismo, siguen siendo ignorados, entre versiones de que hay quienes opinan que la consejera Blanca Cruz, actual presidenta interina continúe en ese cargo, entre cuestionamientos de quienes inicialmente la ubicaran como cercana a la sonorense, cuyo paradero se ignora.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

En el marco de la reunión de mandatarios de países del Pacífico y Asia, la Presidenta de México se reunirá hoy con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y otros mandatarios, no así con el de Estados Unidos, Donald Tump, con el que se encontrará en Florida dentro de unas semanas.

Ayer, antes de viajar para asistir a la reunión de la APEC, el mandatario estadounidense volvió a exigirle a México que frene la caravana de migrantes que van desde Chiapas a su país, a pesar de que la Presidenta Sheinbaum asegurara que ningún grupo procedente del sur del país que se dirigía a la frontera norte ha llegado a ésta.

En Guadalajara se velaron e inhumaron los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes del narcotráfico en México, que en los años 80 organizara y dividiera el territorio nacional, para que quienes estaban al frente de otros grupos criminales, impulsaran el tráfico de drogas que, desde entonces, desde aquí y Colombia, lograron enviarla a Estados Unidos y países de Europa y Asia.

Hubo un operativo policiaco-militar en la funeraria tapatía, en previsión de la asistencia de integrantes de grupos criminales que intentaran acercarse a ella o fueran a provocar algún intento de violencia en los alrededores de ésta, lo que no ocurrió.

Igual que en otros casos, la Secretaría Anticorrupción sigue con la vista fija en el pasado: en vez de sancionar ilícitos actuales, inhabilita y aplica cuantiosos a decenas de servidores públicos menores, en los que incurrieron en 2019 y 2020 o como la boda del exjefe de una oficina de la Cancillería, Martín Borrego, en el Museo Nacional de Arte, en 2024.