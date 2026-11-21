Los cuatro exconsejeros electorales: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdéz Zurita y Lorenzo Córdova, exigieron lo que bien puede considerarse un derecho de la ciudadanía: que a la brevedad se nombre a la nueva consejera presidenta del INE y que el perfil sea el de una mujer honesta, proba, sin filiación partidista y, subrayó Luis Carlos Ugalde, con la suficiente inteligencia emocional para llegar a su nueva encomienda en un momento por demás inédito y complicado.

Debido a lo anterior, resulta un desacierto que Ricardo Monreal hubiera señalado que los cuatro exconsejeros del INE no tenían derecho a opinar porque ahora son simples ciudadanos. Desde luego que ellos cuentan con calidad moral para opinar, más aún porque el enemigo favorito de Palacio Nacional es, en estos momentos, Córdova Vianello.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reaccionó, como todos, a la salida de Guadalupe Taddei y la víspera propuso: que la próxima presidencia recayera en una mujer independiente, con experiencia electoral y solvencia moral, y advirtió que su partido no respaldaría un perfil cercano al oficialismo rumbo a las elecciones de 2027.

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“El INE no es una oficina de Morena ni una agencia de colocación de sus incondicionales”, subrayó el también senador del tricolor y agregó que el Instituto, no puede llegar a los comicios del año entrante con un órgano electoral cuestionado.

+++Amplios debates que se llevaron en la Junta de Coordinación Política, (JUCOPO), que coordina Ricardo Monreal, para tratar de armar consensos sobre quien será la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, (INE), porque en lo único que hay coincidencia es que será mujer. Pero al final, al. No poder ponerse de acuerdo con sus pares de la oposición., los amenaza con aprobar el nombramiento de la nueva presidenta del INE, soin tomarlos en cuenta, con su simple mayoría.

Sin embargo, Monreal sostiene que será hasta finales de enero del próximo año cuando el INE cuente con una presidencia permanente en ese Instituto. Como se recordará, dicho proceso se alargó como consecuencia de la denuncia interpuesta por el PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena quiere a fuerza imponer a todos los consejeros, pues quiere ganar al precio que sea, controlar las elecciones.

Y señaló: “Si el Tribunal Electoral en los días que tenga por resolver mandata que emitamos la convocatoria como creo es previsible, en enero tendremos nueva presidenta de acuerdo con los plazos”.

Reuniones fueron y vinieron en la Jucopo de San Lázaro, algunas de ellas subidas de tono y si de algo se pudo dar cuenta el también coordinador de la fracción parlamentaria guinda en San Lázaro, fue que ya no le es tan fácil al oficialismo así nada más porque sí sus unilaterales medidas porque incluso en el Senado de la República, el coordinador morenista, Ignacio Mier Velazco, deslizó la idea de que la consejera-presidenta temporal, Blanca Cruz, podría permanecer hasta las elecciones del 2027, pasando por alto que el INE está todo “mocho”.

Morena y sus adlateres tienen un plan a mediano plazo para acabar con el INE, que es la única que nos queda, no sin antes, como puede observarse, echarle a los adversarios del oficialismo, la culpa de los escándalos en dicho Instituto y exigir la investigación de las elecciones del 2006, donde todos los días de su gestión, Andrés Manuel López Obrador repitió que se la había robado Felipe Calderón; que se había registrado un fraude.

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