Bernardo Bolaños. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La muerte de Kongjian Yu, el arquitecto paisajista chino que popularizó el concepto de “ciudades esponja”, en un accidente aéreo en Brasil en septiembre de 2025, fue trágica para el urbanismo ecológico contemporáneo.

Su idea era sencilla: en lugar de expulsar el agua mediante drenajes, canales y concreto, las ciudades deben recuperar la capacidad de absorberla, almacenarla, filtrarla y devolverla al ciclo hidrológico, recurriendo a la naturaleza antes que a costosos sistemas de tratamiento. Parques inundables, jardines de lluvia y corredores verdes pueden reducir las inundaciones y contribuir a la recarga de los acuíferos.

La propuesta de Yu, fundador de Turenscape, ha inspirado proyectos en numerosas ciudades chinas. Recientemente, su despacho estableció una colaboración con autoridades mexicanas para restaurar ríos, como la cuenca Lerma-Santiago.

Pero, ¿estamos ante una innovación? El Dr. Antonino García García, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en gestión social del agua, cuestiona la novedad del planteamiento. Recuerda que Nezahualcóyotl fue un notable ingeniero hidráulico, que Palenque contó con acueductos subterráneos, que en la cuenca del río Candelaria (en Campeche) se desarrollaron sistemas de campos elevados y canales; y que los mayas construyeron cisternas revestidas de estuco para almacenar agua de lluvia.

También menciona los sistemas hidráulicos de Teotihuacán. Cierto: Mesoamérica acumuló conocimientos extraordinarios sobre el manejo del agua, adaptados a ecosistemas y condiciones climáticas muy diversos.

García García trabaja, actualmente, con comunidades tseltales de la Selva Lacandona en prácticas de gestión del agua. ¿Entonces no necesitamos importar de China una sensibilidad ecológica que ya forma parte de nuestra historia y que, en algunas comunidades, sigue viva?

Una cosa es recuperar técnicas para captar, almacenar o conducir agua; otra, desarrollar un paradigma de planificación urbana y territorial que articule esas técnicas con la conservación de ecosistemas, la expansión metropolitana y las políticas públicas. Yu no inventó la idea de trabajar con la naturaleza. Su contribución fue sistematizarla y convertirla en una metodología de intervención a gran escala. Su concepto de “ciudades esponja” no es una tecnología ancestral redescubierta, sino una propuesta contemporánea de planificación ecológica.

¿Necesitamos recurrir al extranjero para planear o estudiar lo que los pueblos indígenas hicieron y, en ocasiones, siguen haciendo? Falso dilema. Ni el conocimiento local es mera tradición, ni el asesoramiento de arquitectos, universidades y consultoras internacionales sobra. Hay que minimizar el riesgo de error.

La colaboración con Turenscape podría ser una oportunidad, siempre que no nos impida pensar. México no necesita limitarse a importar un modelo chino, sino construir uno propio, capaz de combinar memoria histórica, prácticas tradicionales contemporáneas, hidrología, ecología y planificación urbana.

No se trata de comprar el producto “ciudades esponja”, sino de pensar y deliberar, con todas las herramientas disponibles, cómo convivir con el agua.