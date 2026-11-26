Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la primera entrega analicé los servicios. En la segunda, el comercio, minorista y mayorista. En la tercera, la manufactura. Es el turno, para concluir esta visión micro de la economía, de la construcción: valor de la producción, personal ocupado, horas trabajadas, remuneraciones medias reales.

En septiembre, en términos mensuales, el valor de la producción creció 2.9%. Un mes antes creció menos, 0.5%. Un año antes decreció 1.0%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales creció 15.7%. Un mes antes creció 11.4%. Un año antes decreció 14.6%. Mucho mejores resultados en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, el personal ocupado creció 0.1%. Un mes antes decreció 0.1%. Un año antes decreció 0.6%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales creció 1.6%. Un mes antes creció 0.9%. Un año antes decreció 9.5%. Mejores resultados en la comparación mensual y mucho mejores en la anual.

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En septiembre, en términos mensuales, las horas trabajadas crecieron 0.3%. Un mes antes decrecieron 0.3%. Un año antes decrecieron 0.6%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 2.2%. Un mes antes crecieron 1.3%. Un año antes decrecieron 10.8%. Mejores resultados en la comparación mensual y mucho mejores en la anual.

En septiembre, en términos mensuales, las remuneraciones medias reales crecieron 0.2%. Un mes antes decrecieron 1.0%. Un año antes crecieron 0.7%. Mejores resultados en la primera comparación y peores en la segunda. En términos anuales crecieron 1.3%. Un mes antes crecieron 1.9%. Un año antes crecieron 4.5%. Peores resultados en ambas comparaciones.

De dieciséis comparaciones (8 con el mes anterior y 8 con el año anterior), trece, el 81.25%, tuvieron buenos resultados, y tres, el 18.75%, malos. Más buenos que malos. Bueno.

Analicé, para septiembre, tanto en términos mensuales como anuales, y comparando con el mes anterior (agosto 2026), y con el año anterior (septiembre 2025), el comportamiento del sector de los servicios, del comercio mayorista, del minorista, de la manufactura y de la construcción. Este es el resultado de tales comparaciones, empezando con el sector que tuvo más buenos resultados y terminando con el que tuvo menos.

De dieciséis comparaciones, en el sector de la construcción, trece, el 81.25%, resultaron mejores, y tres, el 18.75%, peores. De doce comparaciones, en el comercio mayorista, ocho, el 66.66%, resultaron mejores, y cuatro, el 33.34%, peores. De dieciséis comparaciones, en el sector manufacturero, nueve, el 56.25%, resultaron mejores, cinco, el 31.25%, resultaron peores, y dos, el 12.50%, quedaron igual. De dieciséis comparaciones, en el sector de los servicios, siete, el 43.75%, resultaron mejores, y nueve, el 56.25%, peores. Por último, de doce comparaciones, en el comercio al menudeo, cinco, el 41.67%, resultaron mejores, y siete, el 58.33%, peores.

Mejores resultados: sector de la construcción, 81.25%; comercio mayorista, 66.66%; sector manufacturero, 56.25%; sector servicios, 43.75%; comercio minorista, 41.67%.

Después de este análisis micro mañana regresamos a lo macro (Producto Interno Bruto, Indicador Global de la Actividad Económica, Índice Nacional de Precios al Consumidor). ¿Buenas noticias? Depende.