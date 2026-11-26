La inflación general volvió a subir en la primera quincena de noviembre, aunque cedieron las presiones subyacentes. El INPC aumentó 0.54% en la quincena y su variación anual pasó de 3.88% a 3.96%. En contraste, la inflación subyacente bajó de 3.82% a 3.68%. La mejoría en mercancías no alimenticias y servicios modera el sesgo al alza del balance de riesgos, que resulta del repunte agropecuario, la persistencia de la inflación en alimentos procesados y la reciente depreciación del peso.

El fin del subsidio eléctrico de temporada cálida en 11 ciudades explicó poco más de la mitad del aumento quincenal del INPC. Hacia adelante, la trayectoria de los precios agropecuarios merece mayor atención. Su inflación anual subió de 4.08% a 6.65% en la quincena y, como muestra la gráfica, su promedio móvil de seis meses ha repuntado con rapidez hasta 2.2%. Esta última cifra todavía se encuentra por debajo de su promedio de 2015 a 2026, de 6.2%. La reversión hacia la media se ha acelerado y aún tiene recorrido, lo que sugiere que los agropecuarios podrían seguir presionando la inflación general en los próximos meses.

La desaceleración de la subyacente se observó en dos frentes. Las mercancías no alimenticias bajaron 0.46% en la quincena y su inflación anual pasó de 2.13% a 1.86%. El Buen Fin se realizó del 13 al 17 de noviembre, por lo que sus primeros tres días coincidieron con la quincena. Es probable que las promociones hayan contribuido a la caída. Por su parte, la inflación de servicios bajó de 4.38% a 4.17%, favorecida por la moderación de los servicios turísticos, entre ellos el transporte aéreo. Las próximas lecturas permitirán evaluar cuánto de esa mejoría persiste una vez que se disipen los efec-tos estacionales.

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La inflación anual de alimentos procesados, bebidas y tabaco se aceleró a 4.66%, aun cuando los precios de las demás mercancías perdieron fuerza. A ello se suma el riesgo de que la reciente depreciación del peso encarezca los bienes importados y los insumos utilizados en la producción nacional. La menor inflación subyacente atenúa esas presiones, pero una sola quincena ofrece evidencia limitada sobre su trayectoria. Estimamos que la inflación cerrará 2026 cerca de 3.9% y 2027 alrededor de 4%, con un balance de riesgos sesgado al alza.

Para Banxico, el escenario más probable es mantener la tasa de referencia en 6.25% en diciembre y durante todo 2027. La Junta ya señaló que prevé sostenerla en ese nivel por un periodo prolongado. La desaceleración de la subyacente da margen para esperar y evaluar los próximos datos, mientras que una inflación cercana a 4% al cierre del próximo año, todavía por encima de la meta de 3%, deja poco espacio para seguir recortando.