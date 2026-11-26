Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No es nada ocioso que las adjudicaciones directas de servicios tecnológicos realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sean revisadas a fondo, más allá de los montos.

En el caso de KIO IT, hay dos temas que exigen respuestas: la transparencia en la asignación de contratos públicos y la capacidad tecnológica de la empresa para proteger la información que le fue confiada a la firma dirigida actualmente por Bruno Juanes.

Un documento estratégico de comunicación recientemente consultado atribuye a KIO 198 contratos federales por más de 33 mil millones de pesos a lo largo de cuatro administraciones federales. La cifra, pendiente de verificación independiente, obliga a revisar cuánto correspondió a KIO IT entre 2012 y 2018, cuántos contratos fueron adjudicaciones directas y bajo qué criterios se tomó esa decisión.

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La revisión tiene relevancia social, pues la ciudadanía tiene derecho a conocer por qué se eligió a un proveedor sobre otros, qué justificaciones respaldaron las contrataciones y cómo se garantizó que respondieran al interés público. La transparencia no puede ser una formalidad cuando están de por medio recursos públicos y servicios tecnológicos estratégicos.

A la par de ello, existe un tema aún más delicado: los datos de los mexicanos.

Cuando una dependencia pública contrata servicios tecnológicos, puede estar poniendo en manos de una empresa información personal, financiera y sensible de millones de personas. No hablamos de datos cualquiera: hablamos de información relacionada con su identidad, su patrimonio, sus ahorros y el esfuerzo de años de trabajo.

Por eso, no basta con que un proveedor tenga trayectoria o experiencia en el mercado: debe contar con la mejor tecnología disponible, soluciones innovadoras y capacidades actualizadas para enfrentar las amenazas digitales actuales. A la vista de los sucesos de ciberseguridad de las últimas semanas, la protección de los datos ciudadanos exige infraestructura de vanguardia, ciberseguridad avanzada, monitoreo permanente y mecanismos comprobables de prevención y respuesta ante incidentes.

El material disponible no demuestra una filtración ni permite concluir que KIO IT carezca de capacidad técnica. Sin embargo, tampoco permite dar por acreditada esa capacidad en contratos específicos. Precisamente por eso se requiere transparencia: las empresas que reciben contratos públicos para resguardar información de la población deben demostrar que cuentan con las herramientas y los estándares necesarios para hacerlo.

Y ese estándar debe ser claro: las dependencias públicas tienen que justificar sus decisiones de contratación y demostrar que eligieron la mejor solución tecnológica disponible. Los proveedores, por su parte, deben acreditar que pueden responder a la responsabilidad que asumen.

Vaya, no sólo es un tema de contratos o infraestructura tecnológica. Estamos hablando de los datos, el patrimonio, los ahorros y la confianza de millones de mexicanos. Protegerlos con la mejor tecnología disponible no es opcional: es una responsabilidad de Estado.

Y Romo no logra superar a Tabe. Esta mañana, y con la canción de fondo “Ya supérame” de Grupo Firme, el diputado local morenista Víctor Hugo Romo demostró su poca estatura política al tratar de aprovechar su intervención para denostar el trabajo realizado por Mauricio Tabe al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Y es que el edil panista se presentó a comparecer ante miembros de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, donde demandó un presupuesto justo de 8 mil 500 millones de pesos para 2027 y, con ello, poner fin al despojo histórico en la asignación de recursos a esta demarcación, la que más aporta por concepto de predial en la capital.

Al verse carente de argumentos, Romo (que, por cierto, quién sabe de dónde saca lana para pagar montones de espectaculares por toda la ciudad con su rostro en gesto angelical mirando al cielo) optó por concentrar sus baterías contra el director general de Jurídico y mano derecha de Tabe, César Garrido, a quien acusó falsamente de recibir millones de pesos por una empresa facturera…, la cual trabajó nada menos que para el partido Morena en diversas partes del país y que en la actualidad ha sido sancionada por el SAT al punto de perder su sello fiscal.

Lo cierto es que con su fallida intervención de hoy, Romo terminó por destapar a Garrido como el candidato y sucesor de Tabe en las elecciones del próximo año. Se le volteó el chirrión por el palito, pues.

Cambio de mando IPN. Ya viene el cambio de dirección en el Instituto Politécnico Nacional para sustituir a Arturo Reyes y encabezarlo durante el periodo 2026–2029… y muchas y muchos alzan la mano.

Pero destaca Martha Leticia Vázquez. Ingeniera química industrial por el propio IPN (carrera que cursó con honores mi hermano Guillermo Flores); obtuvo el doctorado en Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos en la Universidad de Barcelona, con distinción cum laude.

Encabeza la Secretaría de Investigación y Posgrado, donde coordinó 108 programas de posgrado en 2026.

Su propuesta para la Dirección General es vincular la investigación, el posgrado y el desarrollo tecnológico para atender problemas nacionales, ampliando la participación del Politécnico en proyectos estratégicos con el talento de los jóvenes de estratos medios y pobres que miran hacia lo alto.

Nestlé apoya a cafeticultores. Pues que Nestlé, que en México encabeza Fausto Costa, envió una misiva a Claudia Sheinbaum para abordar lo relacionado con la compra de café del sureste, donde los cafeticultores de Chiapas exigen un aumento en el precio del grano.

El documento indica que pese a la caída de los precios internacionales del grano, la empresa pagará 32% más y aumentará volúmenes de adquisición; asimismo, abrirá sesiones de diálogo y de trabajo con los cafeticultores, el Gobierno de Chiapas, que encabeza Eduardo Ramírez, y la Sader, de Columba López.

Y según dicen, los productores chiapanecos propusieron ya la posibilidad de que oficialmente se agregue el café al programa de Precios de Garantía que en teoría apoya la producción de frijol, trigo, arroz y maíz.