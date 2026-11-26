Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Se prolonga y complica el relevo en la presidencia del INE, no sólo por la pretensión de diputados de Morena de imponer a una de las suyas, cuya tardanza podría representar un grave incumplimiento de la Constitución, más la advertencia del PAN de que si la bancada guinda y sus aliados no modifican la fórmula de sobrerrepresentación proporcional que les dio una ilegal mayoría actual en San Lázaro, ese partido podría abstenerse de participar en la elección del próximo año.

Mientras la dirigencia del guinda acusó al blanquiazul de ser el que retrasa la elección de la nueva presidenta del organismo electoral por judicializar el proceso, el ministro de la Corte en retiro, Javier Laynez precisó que postergar el nombramiento de la titular podría representar un “fraude constitucional” y Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , acusó al mismo INE y al Tribunal Electoral de “aplicar a modo” la literalidad de la Constitución y exigió acatar la norma en todo proceso de distribución de plurinominales el próximo año.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Son dos, las reformas que buscan presentar los ministros de la Suprema Corte en sus encuentros en el Senado y en San Lázaro: la primera, al Poder Judicial, planteada ya en el que sostuvieron el martes y lo harán también el lunes más otra, electoral, que presentarán ese mismo día, lo que parece confirmar enredos y alegatos con la aprobada en su “acordeónica” elección.

Familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones y colectivos de diversidad sexual marcharon ayer por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en medio de exigencias y reclamos a las autoridades federales y estatales a poner un alto para frenar esos hechos.

México y China negocian un aumento de exportaciones de nuestro país, reveló la Presidenta Sheinbaum en la mañanera, tarea que está a cargo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su par de aquel país, Wang Wentao, tras la reunión que sostuvo con su homólogo Xi Jinping en el marco de la reunión de la APEC.

Vuelven las exigencias de la CNTE en demanda de miles de plazas docentes en Chiapas, la sección 7, mejoras de condiciones laborales y atender rezago educativo, deficiencias en la atención del ISSSTE, planteadas a la Presidenta en Palacio Nacional por el líder estatal, Israel González Vázquez.

Por adeudos de la Secretaría de la Defensa desde hace seis meses, operadores y propietarios de transportes de carga en obras del Tren AIFA-Pachuca, bloquearon, desde temprano, los accesos a éste, lo que generó graves complicaciones viales.