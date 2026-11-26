Hoy se cumple un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, tras la difusión en medios de comunicación de diversos audios y videos que evidenciaron un amplio entramado de funcionarios, proveedores y empresas afines a la otrora presidenta, que sirvieron para facilitar y encubrir diversos actos de corrupción y de conflictos de interés.

Contrario a la insistencia de diversos integrantes del Instituto, más que una mera coyuntura compleja, se trata de la mayor crisis a la que se haya enfrentado en su historia la máxima autoridad electoral de nuestro país.

Por un lado, lo que al momento se sabe del caso, denota que diversos mecanismos de contrapeso y control que pudieron evitar lo ocurrido, fueron inservibles o, simplemente, cómplices de la funcionaria y de lo que estaba sucediendo. El Órgano Interno de Control, en su momento, no detectó irregularidades o, meramente, no las denunció. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entraron en acción hasta que se filtró la evidencia en medios, no antes.

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De igual forma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás acuerdos del Consejo General que pudieron ponerle límites al uso de encargadurías de despacho como mecanismo de la entonces presidenta para hacer nombramientos sin la necesidad de la aprobación del resto de integrantes del Consejo General. Y la propia Cámara de Diputados aprobó una ley que, finalmente, le permitió a Taddei nombrar unilateralmente a los titulares de diversas áreas directivas y administrativas del INE. El resultado está a la vista.

Sin embargo, desde el oficialismo simplemente se han limitado a repartir culpas —con burda sincronía— a las gestiones anteriores, a crear comisiones para investigar los resultados de las elecciones de hace 20 años y a deslindarse de la responsabilidad política de haber encumbrado a quien, eficientemente, les entregó la sobrerrepresentación política en las Cámaras y convalidó la elección por “acordeón” del Poder Judicial.

Tras la renuncia de la presidenta, el resto de consejerías del INE, ahora sí, andan como “seditas” —aunque en su momento no hayan detectado ni denunciado irregularidades—, aunado a que quienes conformaban el bloque que acompañó con sus votos a Taddei ante el pleno del Consejo General para que sus decisiones pasaran, hoy se encuentran convertidos en verdaderos demócratas conciliadores. Por ahí dicen que “el miedo no anda en burro”.

Por lo que respecta a la Fiscalía General de la República —en palabras de su titular—, sigue sin solicitarse una orden de aprehensión en contra de Taddei, ni tampoco la están buscando, y aún se encuentran realizando los peritajes para acreditar la autenticidad del material que la evidenció.

En cuanto a quién habrá de sustituirla, lejana se ve la posibilidad de que se llegue a una designación por consenso de todas las fuerzas políticas, por lo que se vislumbra que el resto del proceso electoral —ya en curso— se desarrollará con únicamente diez consejerías y con Blanca Cruz García como presidenta interina del máximo órgano electoral. Ya después de la jornada electoral se hará el nombramiento.

Así llegaremos a las elecciones del próximo año, con el riesgo de que la desconfianza generada por malas funcionarias y funcionarios, y la multiplicidad de pésimas decisiones se trasladen, innecesaria e injustificadamente, a los resultados de los comicios mismos.