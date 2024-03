Red Bull y su miedo a Verstappen

Para Oliver Castillo, por sus cinco goles de ayer.

En el 2018, apenas terminado el partido que había marcado el triplete del Real Madrid en la Champions, Cristiano Ronaldo le dejó ver a un periodista que lo entrevistaba en plena cancha que su ciclo en el club podía haber terminado ya. En pleno festejo, millones de hinchas del equipo blanco dejaron de celebrar para transitar a una preocupación inmediata “¿Y si Cristiano Ronaldo se va del Madrid?”.

Ese acto de soberbia, arrogancia y protagonismo de Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, nunca se lo perdonó y, por supuesto, lo echó del equipo. En su argumentación para justificar la salida del entonces delantero estrella del Real Madrid, pero sobre todo, para fijar una postura hacia cualquier jugador que quisiera jugar en su plantilla, Florentino Pérez declaró: “No hay jugador que esté por encima de equipo alguno, y menos cuando ese equipo se llama Real Madrid”

El Madrid resintió su ausencia en el corto plazo, pero siguió siendo el club al que los mejores jugadores del mundo quieren llegar en su momento de mayor esplendor. Por el contrario, Cristiano Ronaldo, aunque mantuvo su prestigio de goleador épico y leyenda, nunca volvió a ganar otra Champions League.

Refiero esta anécdota, porque en estos días se ha generado una enorme especulación sobre la posible salida de Max Verstappen de Red Bull, a raíz de que el papá de Max amenazó al equipo de llevarse a su hijo a otro equipo si la escudería no corría a Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull. Y la respuesta de Max no pudo ser más desafortunada al decir primero que siempre apoyaría a su padre, para, posteriormente,, publicar un tuit preguntando a sus fans si debería tomarle la llamada a Toto Wolf, jefe de la escudería de Mercedes.

Hoy nadie cuestiona que Red Bull tiene el mejor coche y al mejor piloto de la Fórmula Uno. Pero ante la tibieza mostrada por el equipo, pareciera que ese logro se lo deben más a Verstappen que al trabajo realizado por 1,400 trabajadores de esa escudería. No cabe duda que Red Bull necesita un Florentino Pérez, y aunque en la actualidad la escudería de la bebida energética está en el pináculo de su carrera, su debilidad ante el clan Verstappen los hace ver más como un equipo que tuvo la suerte de contar con Max, que como el mejor y más sólido equipo del mundo.

A la Fórmula Uno y a Red Bull le sobra hoy Max Verstappen. A la Fórmula Uno, porque la hizo aburrida, y a Red Bull porque les quitó el prestigio del que ya gozaban. Dudo que el papá de Verstappen pueda mangonear a Mercedes o a Ferrari como lo hace hoy con Red Bull. En lo personal, considero que Red Bull tiene la oportunidad de sentar un precedente histórico. Obvio no lo harán, pero un buen manotazo sobre la mesa sería mandar a Max a Alpha Tauri, a ver si ahí sigue ganando por veinte segundos cada carrera.

A falta de Max, Red Bull podría ganar el campeonato este año con Checo Pérez, junto con Ricciardo como compañero de equipo. Nadie podría decir con certeza que ganarían el título de pilotos y de constructores, pero lo que sí se podría asegurar es que la Fórmula Uno volvería a ser algo de lo que hoy carece: un espectáculo reñido y emocionante.

La mayoría diría que Red Bull perdería con una medida drástica de este tipo, pero considero que no sería así, por el contrario, con todo y un altísimo riesgo, Red Bull podría mandar dos mensajes contundentes: el primero, que efectivamente no existe piloto en el mundo que esté por encima de la escudería; y segundo, que no necesitas ser Max Verstappen para ganar con ellos, ya que, efectivamente, tienen el mejor auto de la Fórmula Uno.

Y como corolario añadiría sólo un punto más: Verstappen fuera de Red Bull, como Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid, seguiría ganando un número importante de carreras y posiblemente otro u otros campeonatos mundiales de pilotos, pero como Ronaldo también después de su salida del Real Madrid, no volverá a brillar en otro equipo como lo hizo estos dos últimos años con Red Bull ganando prácticamente todas las carreras sin despeinarse.