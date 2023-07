Los cinco mejores equipos en la historia de la Champions League

Con la reciente victoria del Manchester City en la final de la Champions League, muchos aficionados han comenzado a comparar a estos Citizens con otras escuadras históricas de esta competencia. Por lo tanto, aquí están mis 5 mejores equipos en la historia de la UEFA Champions League.

5. 2014-2015 Barcelona



Liderada por el icónico tridente ofensivo de Messi, Suarez y Neymar, esta escuadra blaugrana sufrió muy poco en camino a su quinta orejona. Rakitic hizo un gran trabajo con la imposible tarea de reemplazar a Xavi y fue la temporada perfecta para un equipo con un talento inigualable en el ataque.

4. 2012-2013 Bayern Munich



A diferencia del equipo anterior, este Bayern no es recordado por muchos fanáticos como una escuadra histórica. No obstante vencieron al Barcelona de los 100 puntos en semifinales con un global de 7-0. Este campeonato europeo fue el único para aquel gran núcleo de futbolistas que venía de perder dos finales en 2010 y 2012.

3. 2004-2005 AC Milan



Esta escuadra es recordada por el milagro de Estambul en el 2005, donde el Liverpool concretó una milagrosa remontada en una tanda de penaltis frente a los de Ancelotti. Sin embargo, este Milan fue un equipo de época, con jugadores sobresalientes en cada posición. Lograron 3 finales en 5 años, conquistando dos de ellas.

2. 2016-2017 Real Madrid



Con base en trofeos, nadie es capaz de competirle a este Madrid; 4 Champions en 5 años parece un logro irrepetible. Liderados por un determinante Cristiano Ronaldo, los blancos constantemente encontraban maneras de vencer a todo tipo de rivales, lo cual fue ejecutado a la perfección durante aquella temporada.

1. 2010-2011 Barcelona



En términos de espectáculo junto con una absoluta dominación del rival, me parece que este Barcelona no tiene comparación. Con Messi en su apogeo, acompañado de Busquets, Iniesta y principalmente Xavi, no había mucho qué hacer frente al pináculo del futbol moderno.