Semifinales de Champions

Ya conocemos a los cuatro semifinalistas de una edición de Champions League que a mi parecer, ha estado por debajo de su nivel usual. El Manchester City tendrá su revancha contra el Real Madrid tras la épica remontada lograda por los blancos hace un año. En la otra llave tendremos un derby della madonnina entre Milan e Inter.

Sin duda, los Citizens llegan como favoritos a esta etapa de la competencia. Ni siquiera creo que esta versión del equipo de Guardiola sea superior a la de años anteriores en su funcionamiento, no obstante aparentan una frialdad para saber sufrir y manejar ventajas que previamente no tenían.

Lo demostraron en su llave contra el Bayern Munich, pues fueron superados durante todo el primer tiempo de la vuelta, incluso parecía el comienzo de una posible remontada como las que han sufrido en el pasado, aunque ahora tienen a un Erling Haaland que no perdona dos veces.

A pesar de conseguir el mismo resultado en ambos partidos contra el Chelsea, el Madrid me pareció más dominante durante la ida en el Santiago Bernabéu. No pasa por su mejor temporada, pero la historia reciente nos ha enseñado a no apostar en contra de esta escuadra. Aunque por lo demostrado frente a los bávaros, me atrevería a decir que Guardiola aprendió de su derrota en semifinales el año pasado.

El Milán sufrió para vencer a un Napoli que ha sido ampliamente superior en liga, aunque necesitó de actuaciones extraordinarias de su guardameta, Mike Maignan. La realidad es que los rossoneros no llegan en un gran momento de forma, pero Pioli ha sabido ajustar dependiendo del contexto de partido.Vimos planteamientos distintos en octavos y en cuartos de final. Además, la amenaza de Rafael Leao a campo abierto puede decidir una llave, como sucedió frente al Napoli.

El Inter tiene un estilo simplista en su creación de oportunidades de gol, el cual ha resultado en esta Champions League y no semana tras semana en liga. Los de Inzaghi han logrado explotar las bandas con sus carrileros, sobre todo con Dimarco en la banda izquierda; también la doble punta de Lautaro Martínez y Edin Dzeko ha sido muy eficiente.

Pese a que estamos acostumbrados a semifinalistas con un nivel más alto y constante, ambas llaves están cargadas con emociones, por la historia del derby y por lo ocurrido en la edición anterior del torneo. En esta ocasión, creo que finalmente Guardiola y el City romperán su “ maldición", y en Italia, me inclino por el Milán.