Sigue preocupando el United de Cristiano Ronaldo

Tras el notable declive después de la salida de Sir Alex Ferguson del banquillo de los Red Devils, Ole Gunna Solskjaer logró corregir el camino con un proyecto a largo plazo sin presión de la directiva para brindar trofeos de manera inmediata como con estrategas anteriores. No obstante, fue evidente que el noruego no contaba con la capacidad táctica para llevar al equipo a competir por la liga contra los mejores técnicos del mundo.

Por lo tanto, la directiva tomó la decisión de traer a Ralph Rangnick, un hombre con un modelo de trabajo que ha brindado éxito constante en la última década. El alemán llega al banquillo a establecer su estilo de juego, uno vertical y basado en pressing, siendo uno de los pioneros de la revolución que ha habido en el futbol germano. Después, deja el rol de técnico para convertirse en director deportivo, donde también ha destacado reclutando jugadores principalmente jóvenes que parecen estar moldeados para su esquema.

Sin embargo, el primer mes de Rangnick ha decepcionado, ha tratado de implementar el famoso 4-2-2-2 sin mucho éxito. Además de la falta de resultados, el funcionamiento ha sido decepcionante y con pocas señales de mejoría. Incluso previo a la llegada del alemán, el equipo ha tenido una clara debilidad en el centro del campo, esto ha forzado al entrenador germano a continuar con el doble pivote de Fred y Scott Mctominay, el cual ha sido constantemente criticado por los aficionados por un par de temporadas.

Muchos rápidamente han tratado de apuntar a Cristiano Ronaldo como el culpable de la desalentadora temporada del equipo, argumentando que no aporta en la construcción de jugada y que no presiona, lo cual es clave tanto en el esquema de Rangnick como en la liga inglesa en general. Sin embargo, me parece evidente que el astro portugués no está cerca de ser un problema, muchos han hablado de su impacto positivo en el vestidor, y aunque es cierto que el CR7 de 36 años no tiene influencia en tantos aspectos del juego como en su apogeo, sigue siendo uno de los futbolistas más decisivos del planeta.

Además, la tibia llegada de Raphael Varane a Manchester ha terminado de hundir a una zaga poco sólida, con un capitán, Harry Maguire, que continúa teniendo equivocaciones puntuales. Esto también se le puede atribuir a la falta de protección por parte de la contención frente a ellos, lo cual sigue exhibiendo la carencia de la escuadra en esa posición.

Es claro que el United no está en la pelea por el título como algunos de sus aficionados especulaban que pasaría esta temporada, no obstante aún me parecen el favorito para conseguir ese último puesto de Champions detrás de los tres gigantes ingleses(Liverpool, Chelsea y City).

La prensa inglesa es veloz para pedir la cabeza de un entrenador, pero me parece evidente que el proyecto de Rangnick tiene que recibir la paciencia y respeto que merece. El único requerimiento debe ser ese último puesto de Champions, no obstante, cómo el Manchester United se volverá a meter en una pelea por el título en los próximos años con tanta competencia se mantiene incierto.