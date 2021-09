Avanza Great Place to Work, apuesta virtual y pronto ranking para jóvenes

Naúfrago… La marea de contagios llevó al cierre de un millón de unidades de negocios y a la pérdida de 12 millones de empleos. En medio de la zozobra, empresas y trabajadores buscan una brújula para llegar a buen puerto.

En ese contexto, una firma que ha sido una auténtica herramienta para la atracción de talento y afianzar la vapuleada cultura corporativa es Great Place to Work, cuyas riendas aquí lleva Alma Rosa García Puig.

Los orígenes de esta compañía se remontan a 1981 cuando los periodistas Robert Levering y Milton Moskowitz publicaron el libro 100 best companies to work for in America, pero no fue hasta 1997 que en Brasil se desarrolló el primer ranking de los mejores sitios para trabajar.

Hoy este certificado se otorga a las empresas con el mejor clima laboral en 60 países…

Jefazo de mi vidaza… Aquí en México, Great Place to Work arrancó operaciones en 2002 y desde entonces es un referente para quienes buscan un empleo.

En su amplio portafolio cuenta con más de 3 mil clientes, aunque son cerca de 500 empresas las que año con año trabajan de manera seria para robustecer su cultura corporativa.

En 2020 el complejo panorama económico se tradujo en la salida de firmas de los sectores de hospitalidad, turismo y restaurantes. Como quiera, pese al impasse se logró la certificación de 185 organizaciones.

En cuestión de semanas la empresa debió transformar su operación para dar un servicio enfocado al nuevo entorno y las practicas de home office.

Para ello se instauró un sistema de membresías para dar acceso a sus clientes, no sólo a los servicios de encuesta, diagnóstico y consultoría, sino también a programas especiales de liderazgo mediante la plataforma Leader Go y los cursos Learning Innovation para mantener enfocada y motivada a la fuerza laboral.

Asimismo, se favoreció un mayor networking entre las empresas que forman parte del ecosistema Great Place to Work para compartir las mejores prácticas pandémicas...

Work, work, work… Para este año, pese a la incertidumbre, no se descarta un crecimiento del 50%.

Para ello la firma lanzó rankings adicionales que se suman a sus conteos globales, nacionales y sectoriales. La semana pasada dio a conocer su clasificación de Los Mejores Lugares para Trabajar en México para Mujeres, el cual analiza el grado de inclusión de las empresas, sus programas para desarrollo del talento femenino y sus políticas de flexibilidad laboral.

Ahí destacan empresas como la alemana BASF, de Claus Wünschmann; Dell, de Juan Francisco Aguilar; Financiera Trinitas, de Jorge Olvera, y DHL, de Antonio Arranz, entre otras.

El próximo 14 de septiembre dará a conocer los resultados de su ranking de los CEO más confiables, el cual analiza la gestión de los directivos durante la pandemia y para la última fracción de año se alistan los conteos de Trabajo Digno y Mejores Lugares para el Primer Empleo.

Así que radiografía del clima laboral…

