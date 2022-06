Los feminicidios y la impartición de justicia

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”

Eduardo Galeano

En México cada vez es más recurrente escuchar en los medios de comunicación sobre el asesinato de mujeres, muchas de ellas en manos de sus parejas o por encargo de ellas; sin duda tiene que ver con la misma ola de violencia que se genera en el país, pero cuando son sus propias parejas quienes deciden privarlas de la vida tiene muchas otras cuestiones que analizar.

La primera y más clara sería el hecho de que en la actualidad es más accesible contactar un asesino para realizarlo,por lo que en múltiples casos así ha sucedido; y la segunda cuestión, es el bajo costo que implica el encargo, podemos observar que en ocasiones hasta con un pago de cinco mil pesos han cometido el asesinato.

Como ejemplo de lo señalado, tenemos el caso del homicidiode la abogada Cecilia Monzón, sucedido en Puebla, el cual, se ha informado, fue ordenado por Javier López Zavala, padre de su hijo de cuatro años, y a quien le demandó el pago de la pensión alimenticia de su menor hijo, y quien contrató a su sobrino para que a su vez contactara a una persona para realizar el asesinato.

Si tratamos de entender la lógica del presunto autor intelectual del feminicidio, según sus declaraciones ministeriales, la asesinó por que no tenía dinero para pagar la pensión, lo cual resulta un absurdo, ya que si de verdad no tuviera dinero, no podría ser obligado a pagar dicha pensión; sin embargo, le resultó más fácil contratar un asesino para quitarse del problema, y esto puede ser por que actualmente, y dado el nivel de violencia que tenemos en el país, es muy sencillo y económico conseguir una persona que lo realice.

También, tenemos otro caso de trascendencia mediática, como es el asesinato de Abril Pérez Sagaón, cometido el 25 de noviembre del 2019, mientras iba en trayecto a la audiencia del juicio contra su ex esposo, y según declaró el asesino, el autor intelectual fue precisamente el exesposo, quien le ofreció a pagar ciento ochenta mil pesos, el cual sería cubierto en diversos pagos.

Los estudios psicológicos, según Enrique Echeburúa y Paz de Corral, en el homicidio de la pareja se muestran tres rasgos principales, el primero es que normalmente han vivido una violencia de pareja, el segundo es un delirio de abandono y el tercero son los celos enfermizos; yo añadiría, en el caso mexicano, la facilidad con que se puede contratar un asesino y el grado de impunidad que vivimos.

Es importante que los Gobiernos, los impartidores de Justicia, los Ministerios Públicos y las Policías sean sensibles ante tales crímenes, los cuales marcan a la sociedad, y tienen que ser perseguidos y juzgados como marca la ley, que no queden impunes, no debe de imperar la corrupción, ni las influencias, para que se dicten sentencias fundadas, que inhiban dichas conductas, solo con ello y con un cambio en el discurso público se pueden detener tales crímenes.