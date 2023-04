La vocación profesional

Para Luciano

Es muy frecuente que desde niños nos preguntan los adultos qué queremos ser de grandes, y normalmente pensamos en profesiones peligrosas, exóticas o muy simples, por ejemplo, muchos piensan en ser astronautas, espías, modelos, futbolistas, algunas más definidas, veterinaria, médico, o de plano cantante o piloto de carreras, pero casi nadie lleva a cabo la idea inicial para cuando crecen y tienen que optar por una carrera.

Como profesor que soy, he visto que algunos de mis alumnos estudian derecho por obligación familiar o porque les dijeron que no llevarían matemáticas, o porque vieron en las películas juicios que parecen muy interesantes, pero que no son la realidad, pocos tienen verdaderamente la vocación de estudiar derecho desde un inicio.

Los convencidos de saber realmente lo que quieren estudiar son pocos, y deben de ser muy afortunados, porque eso les evitará cometer errores en su toma de decisión, tendrán pocas dudas para elegir y se interesarán desde antes en conocer todo lo relacionado con lo que les agrada, y normalmente serán felices con la profesión que eligieron.

Actualmente, los jóvenes están menos sometidos a los designios de los padres, por ello tienen una carga mayor, pues son ellos los que tienen que decidir y ser responsables de su decisión, ya no pueden echarle la culpa de su mala decisión a los padres, por lo tanto, se tienen muchas dudas, conocen poco de las diversas carreras, y los padres presionan para que sus hijos decidan una profesión y eso los puede hacer tomar malas decisiones.

La elección de una profesión es más trascendente que la decisión de escoger una pareja, porque quien estudia una carrera profesional, una vez concluida y descubierta la equivocación de haber estudiado lo que no se quería, no se conocía o se tenía una falsa expectativa, difícilmente estudiará otra carrera, por ello es más importante escoger bien una profesión, porque será más difícil cambiarla.

Actualmente, observo que el número de jóvenes qué no saben que estudiar está creciendo, tal vez como resultado del encierro por la pandemia, y ante la duda se sienten atrapados entre tomarse un año sabático y decidir alguna carrera, considero que ante esta disyuntiva lo mejor sería posponer la gran decisión, y mejor dedicarse a otras actividades mientras se madura la toma de decisiones.

Para los que quieren estudiar derecho les recomiendo que conozcan las diferentes áreas del derecho que existen, platiquen con profesores de las escuelas de derecho sobre las expectativas que tienen al respecto, por ejemplo, recuerdo que algunos de mis compañeros en la facultad de derecho querían ser políticos y llegar a ser presidentes de la república, otros más querían ser grandes penalistas, les puedo decir que ninguno cumplió sus primeras expectativas y algunos, incluso, no terminaron la carrera y otros se han dedicado a otras áreas del derecho o son funcionarios públicos.

En mi caso, inicialmente me interesaba el litigio, pero cuando fui pasante en un despacho conocí parte de la corrupción que se maneja en esa área y me llevé una desilusión, por azares del destino entré a trabajar a una notaría, donde encontré mi verdadera vocación, y hasta la fecha la disfruto mucho y soy un convencido de que trabajar en lo que nos mueve es una fortuna invaluable, y la vocación se tiene o se va descubriendo con el tiempo.