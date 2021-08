17.9%, no 4.1%

Durante el segundo trimestre del año, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, la Población Económicamente Activa, PEA, sumó 57.7 millones de personas, 59.0% de la población mayor de quince años.

La PEA está compuesta por las personas, mayores de 15 años, que buscan trabajo. Si lo encuentran son Población Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son Población Desocupada, PD.

La PO sumó 55.2 millones de personas, 95.8% de la PEA. La PD sumó 2.4 millones, 4.2% de la PEA, que es considerada la tasa de desempleo que, dada la gravedad de la recesión, no resulta elevada, lo cual hay que considerar con más cuidado, como lo hago párrafos más adelante.

La Población No Económicamente Activa, PNEA, se compone de las personas, mayores de 15 años, que no buscan trabajo, y sumó 40.0 millones de personas, 41.0% de la población mayor de 15 años.

La PNEA se divide en dos grupos. Población No Económicamente Activa No Disponible, PNEAND, formado por las personas que no buscan trabajo y que, si se les ofreciera uno, no lo aceptarían. Sumaron 32.1 millones, 80.2% de la PNEA. Población No Económicamente Activa Disponible, PNEAD, formado por las personas que no buscan trabajo, pero si se les ofreciera uno, lo aceptarían, sumaron 7.9 millones, 19.8% de la PNEA.

¿Realmente es la tasa de desempleo 4.1%? Sí si sólo consideramos a las personas mayores de quince años que no tienen trabajo, que buscan uno, que no lo encuentran. No si además consideramos a las personas, mayores de quince años, que no tienen trabajo, que no lo buscan, pero que, si se les ofreciera uno, lo aceptarían porque tienen necesidad de trabajar. Se trata de la PNEAD, que suma 7.9 millones, que sumadas a los 2.4 millones de PD, da como resultado 10.3 millones, equivalentes al 17.9% de la PEA. Esta es la verdadera tasa de desempleo.

El grupo de los desempleados lo integran las personas que, necesitando trabajar, no tienen trabajo, ya sea que activamente lo busquen, la PD, ya sea que pasivamente lo esperen, la PNEAD.

En ocupación parcial o desocupación (PD más PO que trabajó menos de 15 horas semanales), se encontró 10.9% de la PEA (14.2 el año pasado). En subocupación (PO con la necesidad y disposición de trabajar más, sin la posibilidad de hacerlo), se encontró el 13.3% de la PO (25.1 el año pasado). En condición crítica de ocupación (PO que trabajó menos de 35 horas semanales, más la que trabajó más de 35 ganando hasta un salario mínimo, más la que trabajó más de 48 ganando hasta dos salarios mínimos), se encontró el 25.4% de la PO (no hay dato comparable para el 2020). En la informalidad (PO vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja y/o cuyo vínculo laboral no es reconocido) se encontró el 51.8% de la PO (46.8 el año pasado).