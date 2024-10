Hay tres tipos de gobierno. El gobierno verdadero, que garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos. El gobierno fallido, que, porque no puede (malo) o no quiere (peor), no garantiza el respeto a los derechos. El antigobierno, que, porque quiere (grave) y puede (gravísimo), viola derechos de los ciudadanos. El único que se justifica es el primero.

Los tres poderes del gobierno son obligar, prohibir y castigar. Para empezar: obligar a pagar impuestos para contar con los recursos necesarios para prohibir violar derechos y castigar a quien los viole, obligándolo, además, a resarcir a sus víctimas. Garantizar el respeto a los derechos de las personas es la legítima tarea del gobierno, la única que justifica el cobro de impuestos, con el cual el gobierno obliga a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo. Gobierno que no cumple con honestidad y eficacia esta tarea es en gobierno fallido.

¿Qué sucede con la justificación para el cobro de impuestos si el gobierno, o porque no puede (malo), o porque no quiere (peor), no garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos, o porque no es capaz de prevenir su violación (de evitar los delitos: asesinar, viola el derecho a la vida; secuestrar, viola el derecho a la libertad; robar, viola el derecho a la propiedad), o porque, ya cometido el delito, no es capaz de castigar al delincuente y de obligarlo a resarcir? Lo que sucede es que la justificación para cobrar impuestos, para obligar a los ciudadanos a entregarle una parte del producto de su trabajo, se pierde. En tal caso los ciudadanos tienen la obligación legal de pagar impuestos, pero no la ética. Y las obligaciones legales, sin las éticas, son propias del Estado de chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho. ¿Con qué autoridad ética el gobierno fallido les cobra impuestos a los ciudadanos víctimas de los delincuentes? Con ninguna.

¿Qué sucede con la justificación para el cobro de impuestos si el gobierno, porque quiere (grave), y porque puede (gravísimo), viola los derechos de los ciudadanos, convirtiéndose en antigobierno, como sucede, por medio del Congreso de la Ciudad de México, con el capitalino, quien viola el derecho de propiedad privada de quienes arrendan inmuebles por medio de aplicaciones como Airbnb, obligándolos a hacerlo por no más de seis meses al año, lo cual es económicamente ineficaz y éticamente injusto (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/propietarismo-1-3-596307 y https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/explico-596778). Lo que sucede es que la justificación para cobrar impuestos se pierde. ¿Con qué autoridad ética el antigobierno les cobra impuestos a los arrendadores por medio de aplicaciones, víctimas del mismo antigobierno? Con ninguna.

El gobierno en México, desde el Federal, pasando por los estatales, hasta llegar a los municipales, ¿qué tanto es verdadero gobierno, qué tanto gobierno fallido, qué tanto antigobierno? ¿Qué tanta es su justificación ética para cobrar impuestos, para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo?

¿Qué debe hacerse ante el cobro de impuestos que financian a gobiernos fallidos o antigobiernos? ¿Dejar de pagarlos (resistencia civil de contribuyentes)?