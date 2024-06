Comparando (2/2)

La primera semana después de las elecciones del 2 de junio (del lunes 3 al viernes 7), consecuencia de que Morena (probablemente) logró la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el índice bursátil de la bolsa de valores perdió 3.95% y el peso se depreció 7.31% frente al dólar. ¿Qué tan grave fue?

Para responder comparemos con lo que pasó en 2018, en materia bursátil y cambiaria, inmediatamente después del triunfo de AMLO (1 de julio), y de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM (29 de octubre).

El lunes 2 de julio de 2018, un día después de la elección de AMLO, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 2.16% y el peso se depreció 2.31% frente al dólar. El lunes 3 de junio de 2024, un día después de la elección de Sheinbaum, el índice bursátil perdió 6.51%, 4.35 puntos porcentuales más, el 201.39%, y el peso se depreció 3.62%, 1.31 puntos porcentuales más, el 56.71%.

El lunes 29 de octubre de 2018, el día que se anunció la cancelación del NAICM, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 4.39% y el peso se depreció 1.66% respecto al dólar. Como ya vimos, el lunes 3 de junio de 2024, al día siguiente de la elección de Sheinbaum, el índice bursátil perdió 6.51%, 2.12 puntos porcentuales más, el 48.29%, y el peso se depreció 3.62%, 1.96 puntos porcentuales más, el 118.07%.

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de julio de 2018, transcurrida una semana desde la elección de AMLO, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 2.80% y el peso se apreció 3.71% frente al dólar. Entre el lunes 3 y el viernes 7 de junio de 2024, transcurrida una semana desde la elección de Sheinbaum, el índice bursátil perdió 3.95%% y el peso se depreció 7.31%%.

Entre el lunes 29 de octubre y el viernes 2 de noviembre, de 2018, transcurrida una semana desde la cancelación del NAICM, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.79% y el peso se apreció 1.66% frente al dólar. Entre el lunes 3 y el viernes 7 de junio, transcurrida una semana desde la elección de Sheinbaum, el índice bursátil perdió 3.95%%, 2.16 puntos porcentuales más, el 120.67%, y el peso se depreció 7.31%.

Aceptando la validez de las reglas de conducta no escritas del mercado bursátil (malas noticias, vende tus acciones, lo cual aumenta la oferta y, si no hay un aumento equivalente en la demanda, baja el precio de las mismas y el índice bursátil), y cambiario (malas noticias, compra dólares, lo cual incrementa la demanda y, si no hay un incremento proporcional en la oferta, aumenta el tipo de cambio y se deprecia el peso frente al dólar), las malas noticias ocasionadas por el triunfo de Sheinbaum y Morena son más malas que las que en su momento ocasionaron el triunfo de AMLO y la cancelación del NAICM.

Lo verdaderamente importante, más allá de las presiones sobre los mercados bursátil y cambiario, serán las consecuencias del triunfo de Sheinbaum y Morena sobre la confianza de los empresarios y sobre las inversiones directas que producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos y contribuyen al bienestar de la gente, que es el fin último de la economía (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/primeras-reacciones-2-2-579793).