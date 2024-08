Con la publicación de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto, para el segundo trimestre, se confirma el menor crecimiento de la economía, medido por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, para el consumo final, que eso es el PIB.

En términos anuales, comparando cada trimestre con el mismo del año anterior, sumamos siete trimestres de menor crecimiento: tercero de 2022, 4.6%; cuarto, 4.4%; primero de 2023, 3.6%; segundo, 3.5%; tercero, 3.4%; cuarto, 2.3%; primero de 2024, 1.9%; segundo, 1.1%. Durante el primer semestre de 2023 el crecimiento promedio trimestral fue 3.55%. A lo largo del primero de 2024 fue 1.50%, 2.05 puntos porcentuales menor, el 57.75%.

En términos trimestrales, comparando cada trimestre con el anterior, a lo largo del primer semestre de 2023 el crecimiento promedio trimestral fue 0.75%. Durante el primero de 2024 fue 0.25%, 0.5 puntos porcentuales menor, el 66.67%. Trimestre tras trimestre este fue el comportamiento: tercero de 2022, 1.0%; cuarto, 1.0%; primero de 2023, 0.7%; segundo, 0.8%; tercero, 0.8%; cuarto, 0.0%; primero de 2024, 0.3%; segundo, 0.2%.

Por sector de actividad económica estos fueron los resultados. En términos anuales las actividades primarias (aprovechamiento directo de recursos naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza), decrecieron 2.2%; las secundarias (la industria), crecieron 0.5%; las terciarias (los servicios), crecieron 1.7%. En términos trimestrales las actividades primarias decrecieron 1.7%; las secundarias crecieron 0.3%; las terciarias también crecieron 0.3%.

En términos anuales, durante el primer semestre del año, el PIB creció 1.5%. Las actividades terciarias, que aportan el 63.4% del PIB, crecieron 2.0%. Las secundarias, que contribuyen con el 32.8% de la producción, tuvieron crecimiento del 1.0%. Las terciarias, cuya aportación al PIB equivale al 3.8%, decrecieron 0.9%. De los males, menor crecimiento, el menor: las actividades que más aportaron al PIB, las terciarias, son las que crecieron más; las que aportaron menos, las primarias, son las que decrecieron. De los males el menor.

¿Por qué es importante que la economía crezca lo más posible? De entrada por dos razones. Primera: porque una de las condiciones que se debe cumplir para minimizar la escasez (el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), es que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, producción con la que se mide el crecimiento de la economía. Segunda: porque la producción de satisfactores está ligada a la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y a la generación de ingresos (a quien trabaja se la pega por hacerlo), y empleos e ingresos son condiciones necesarias del bienestar (mantener la vida y mejorar sus condiciones), que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso (vivir gracias al trabajo propio, siendo independiente), no de la redistribución gubernamental del mismo (vivir gracias al trabajo de los demás, siendo dependiente, lo cual en este caso quiere decir, literalmente, parásito). No puede haber bienestar sin crecimiento y no puede haber mayor bienestar sin mayor crecimiento. Lo segundo es condición de lo primero.