Crecimiento a la baja

En términos mensuales, comparando cada mes con el mes anterior, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que estima cuál pudo haber sido el crecimiento de la economía en meses anteriores, antes de que se conozcan los datos observados, en junio la economía creció 0.1% y en julio menos 0.1%, con lo cual, después de haber crecido 0.7% en mayo, se confirma la tendencia, no solo hacia un menor crecimiento, sino hacia un decrecimiento.

Para darnos una idea de la magnitud de la tendencia hacia un crecimiento menor, tengamos presente que entre enero y julio del año pasado, en términos mensuales, el crecimiento promedio mensual de la economía fue 0.21%. Un año después, entre enero y julio pasados, fue 0.11%, 0.1 puntos porcentuales menos, el 47.62%.

En términos anuales, comparando cada mes con el mismo mes del año anterior, según el IOAE, en junio la economía creció 1.3% y 1.1% en julio, con lo cual, después de haber crecido 1.6% en mayo, se confirma la tendencia hacia un crecimiento menor.

Para tener una idea de la dimensión de la tendencia hacia un menor crecimiento, recordemos que entre enero y julio del año pasado, en términos anuales, el crecimiento promedio mensual de la economía fue 3.40%. Un año después, entre enero y julio pasados, fue 1.70%, 1.7 puntos porcentuales menos, el 50.00%.

En términos mensuales, entre enero y julio de este año, la tasa de crecimiento de la economía resultó 47.62% menor que la del año pasado. En términos anuales 50.00%. De tal tamaño ha sido la caída en la tasa de crecimiento de la economía, que acabará afectado al bienestar, porque si bien crecimiento y bienestar son distintos, el segundo depende del primero. Sin crecimiento no hay bienestar. Sin mayor crecimiento no hay mayor bienestar. Y el bienestar es el fin inmediato de la economía: que las personas vivan bien. Y el mayor bienestar es el fin mediato de la economía: que las personas vivan mejor. Y el bienestar, en México, con el 71.00% de la población ocupada generando hasta dos salarios mínimos de ingreso, deja mucho que desear.

¿Por qué sin crecimiento no puede haber bienestar? ¿Por qué sin mayor crecimiento no pude haber mayor bienestar? El bienestar depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se disponen para satisfacer las necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que tener empleo, empleos e ingresos que dependen de las inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía; crean empleos, ya que para producir alguien debe trabajar; generan ingresos, dado que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, sobre todo si ha de ser resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo.

Crecimiento: producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos, es condición del bienestar: empleos e ingresos, compra de bienes y servicios en cantidad, calidad y variedad adecuadas para satisfacer correctamente las necesidades, comenzando por las básicas.

Preocupante el crecimiento a la baja.