Crecimiento, bienestar, felicidad (2/2)

En el pasado Pesos y Contrapesos expliqué que el crecimiento de la economía es condición necesaria del bienestar material, que a su vez es condición necesaria de la felicidad, y pregunté cómo estamos en México en materia de crecimiento, bienestar y felicidad, sobre todo frente a las consecuencias de los efectos 4T y Covid, y de las presiones recesivas que generaron sobre el crecimiento de la economía y, dado que el crecimiento es condición necesaria del bienestar material, y éste de la felicidad, sobre el bienestar y la felicidad de los mexicanos.

En materia de crecimiento, medido por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, en noviembre pasado, último mes para el que tenemos información, el nivel de producción, según el Indicador Global de la Actividad Económica del INEGI, fue similar al de mayo de 2016 y 5.0 por ciento por debajo del máximo histórico de agosto de 2018.

En materia de bienestar, que se mide por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone, mismos que hay que comprar, compra que se mide por el Indicador del Consumo Privado del INEGI, el nivel de bienestar en noviembre pasado, todavía no tenemos información más actualizada, fue similar al de septiembre de 2017 y 3.8 por ciento por debajo del máximo histórico de julio de 2019.

En materia de felicidad, definida, para efectos de estos Pesos y Contrapesos, como el estado de satisfacción con la propia existencia, satisfacción que no se limita al bienestar material, teniendo que ver más con el bien ser que con el mucho tener y el bien estar, se acaba de publicar el World Happiness Report 2021 (https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf), con datos de 2020.

Para no hacer el cuento largo, y no porque no valga la pena hacerlo largo, sino por falta de espacio para poder hacerlo, resulta que en el Índice de Felicidad Mundial 2021, México pasó, entre 95 naciones, del lugar 23, en 2019, al 46, en 2020, año en el cual el Efecto Covid pegó más fuerte, y no solo en materia de salud, sino también de economía, con las consecuencias en el crecimiento, el bienestar y la felicidad de los mexicanos. Recordemos que el crecimiento de la economía es una condición necesaria del bienestar material, y que el bienestar material es una condición necesaria de la felicidad.

De los 95 países considerados, en materia de felicidad, 51 mejoraron, 4 quedaron igual, 40 retrocedieron. De estos últimos los que más retrocedieron fueron: Filipinas, 32 posiciones; El Salvador, 30; Benín, 25; México, 23.

Pensar que le felicidad no tiene que ver con el bienestar material, y que éste no tiene que ver con el crecimiento de la economía, es erróneo. Le pegas al crecimiento, le pegas al bienestar, le pegas a la felicidad, precisamente lo que está haciendo la 4T.