Déficit, lo conveniente

La teoría afirma que, si hay recesión, la balanza comercial será superavitaria, con las exportaciones superando las importaciones, y que, si hay crecimiento, será deficitaria, con las importaciones superando las exportaciones. A bote pronto el superávit parece lo deseable, lo cual quiere decir que la recesión es lo deseable, lo cual no tiene sentido.

En 2018, antes de la recesión de 2019 y 2020, el resultado de la balanza comercial fue deficitario por 13,589.2 millones de dólares. En 2019 y 2020, durante la recesión, fue superavitario por 5,412.9 y 34,476.5 millones. En 2020, superada la recesión, fue deficitario por 11,491.1 millones, tal y como conviene que sea, por más que, a bote pronto, parezca que lo conveniente es el superávit.

El problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todo, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Una de las condiciones que debe cumplirse para minimizarla, es que se ofrezca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, oferta compuesta por la producción nacional, PN, más las importaciones, IM, menos las exportaciones, EX, de tal manera que la oferta total, OT, es igual a PN + IM – EX. ¿Con cuál de las tres posibilidades en materia de balanza comercial (equilibrio: EX = IM; superávit: EX > IM; déficit: EX < IM), se minimiza la escasez?

Supongamos una PN = $1,000 y consideremos el equilibro en la balanza comercial, de tal manera que IM = EX, IM = $100 y EX = $100. La OT es de $1,000.

Supongamos la misma PN de $1,000 y consideremos el superávit en la balanza comercial, de tal manera que EX > IM, IM = $100 y Ex = $200. La OT es de $900.

Supongamos la misma PN de $1,000 y consideremos el déficit en la balanza comercial, de tal manera que IM > EX, IM = $200 y Ex = $100. La OT es de $1,100.

Con equilibrio la OT es de $1,000. Con superávit de $900. Con déficit de $1,100. ¿Con cuál de las tres opciones se minimiza la escasez, para lo cual la OT debe ser la mayor posible? Con déficit. ¿Con cuál se maximiza la escasez? Con superávit.

A bote pronto puede pensarse que la mejor opción en materia de balanza comercial es el superávit (da la idea de que sobra), y que la peor es el déficit (da la idea de que falta), pero, haciendo el ejercicio que acabo de hacer, la conclusión es la contraria. Por lo tanto, qué bueno que, después de dos años de superávit (2019 y 2021), en 2021 tuvimos déficit.

Que la balanza comercial sea deficitaria quiere decir que, con lo que se exporta ($100 en el ejercicio), no alcanza para pagar lo que se importa ($200 en el ejercicio), por lo que, sobre todo si no cometemos el error de confundir déficit con deuda, de algún lado tuvieron que salir los $100 necesarios para cubrir el déficit. ¿De dónde? Mañana lo explico.