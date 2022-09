Del empleo

En julio. Datos del INEGI.

Según los Indicadores de Ocupación y Empleo para julio, del INEGI, la tasa de desempleo fue 3.4 por ciento de la población económicamente activa, formada por los mayores de quince años que buscan trabajo: si lo encuentran se vuelven población ocupada; si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada.

Un mes antes fue 3.3. Un año antes 4.4. En términos mensuales aumentó levemente. En anuales bajó considerablemente.

La población no económicamente activa está compuesta por los mayores de quince años que no buscan trabajo. Se divide en dos grupos: la población no económicamente activa no disponible, compuesta por quienes no buscan trabajo y, si se les ofreciera uno, no lo aceptarían; la población no económicamente activa sí disponible, compuesta por quienes no buscan trabajo pero, si se les ofreciera uno, sí lo aceptarían. Si lo aceptan, muestra de que necesitan trabajar, ¿por qué no lo buscan? Posible respuesta: porque están convencidos de que no lo encontrarán. Más que población no económicamente activa sí disponible sería población desocupada desesperanzada.

Si sumamos la población desocupada (la que busca trabajo sin encontrarlo: desempleados que activamente ofrecen su trabajo), más la población no económicamente activa sí disponible (la que no busca trabajo pero sí aceptaría uno si se lo ofrecieran: desempleados que pasivamente esperan que demanden su trabajo), la tasa de desempleo pasa de 3.4 a 13.6 por ciento de la población económicamente activa (aunque los desempleados que pasivamente esperan que demanden su trabajo no forman parte de la población económicamente activa sino de la población no económicamente activa). Un mes antes fue 15.7. Un año antes 17.1. En términos mensuales y anuales bajó.

En agosto. Cifras del IMSS.

Según el reporte del IMSS en agosto se crearon, en el sector formal de la economía, 157 mil 432 nuevos empleos, el segundo mejor resultado en lo que va del año, solo por debajo del de febrero, 178 mil 867. Entre enero y julio se crearon, en promedio mensual, 45 mil 288 puestos formales de trabajo. Los 157 mil 432 creados en agosto resultaron 247.6 por ciento por arriba del promedio.

Durante los primeros ocho meses del año se crearon, en el sector formal de la actividad económica, 616 mil 718 nuevos puestos de trabajo, 77 mil 090 en promedio mensual. De mantenerse esta tendencia lo que resta del año terminaremos 2022 con 925 mil 080 nuevos empleo en el sector formal de la economía, por debajo del millón doscientos mil que se requieren para que encuentren trabajo, en el sector formal, quienes año tras año se incorporan a la población económicamente activa, los mayores de quince años que buscan trabajo. El déficit de empleos formales sería de 274 mil 920, equivalente al 22.9 por ciento.

Los tres retos.

Tres son los retos en materia de empleo: (i) crear más empleos; (ii) crear más empleos en el sector formal de la economía; (iii) crear más empleos, en el sector formal de la economía, mejor pagados, capaces de generar ingresos que alcancen, lo mínimo aceptable, para satisfacer correctamente las necesidades básicas y, lo máximo deseable, para ahorrar, ahorro que es uno de los talones de Aquiles de la economía mexicana, ahorro que es el primer paso en el camino del progreso económico.