Del empleo y desempleo

Ya tenemos los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el cuarto trimestre de 2021. Comento lo más destacado, poniendo entre paréntesis, como punto de comparación, los resultados del cuarto trimestre de 2020.

La Población Económicamente Activa, PEA, formada por los mayores de quince años que buscaron trabajo, sumó 58,761,793 de personas (55,653,440), el 59.7% (57.6) de la población mayor de quince años.

La Población Ocupada, PO, fue 96.3% de la PEA (95.5). La Población Desocupada, PD, la parte de la PEA que buscó trabajo sin encontrarlo, fue 3.7% (4.5).

La Población No Económicamente Activa, PNEA, formada por los mayores de quince años que no buscaron trabajo, sumó 39,722,559 (40,986,680), el 40.3% (42.4) de la población mayor de quince años.

La Población No Económicamente Activa No Disponible, PNEAND, formada por la PNEA que si le hubieran ofrecido un trabajo no lo hubieran aceptado, fue 81.2% (78.5) de la PNEA.

La Población No Económicamente Activa Disponible, PNEAD, formada por la PNEA que si le hubieran ofrecido un trabajo lo hubieran aceptado, fue 18.8% (21.5) de la PNEA. Fueron desempleados sin la esperanza de conseguir trabajo, razón por la cual no lo buscaron pero, si les hubieran ofrecido uno, lo hubieran aceptado.

Tomando en cuenta a la PD, que sumó 2,150,582 de personas (2,529,369), y a la PNEAD, cuya suma fue 7,459,867 de personas (8,820,594), el total de personas desocupadas fue 9,610,449 (11,349,963), equivalente al 16.4% (20.4) de la PEA. Esta, 16.4, y no 3.7, fue la tasa real de desempleo que, si bien bajó (de 20.4 en 2020 a 16.4 en 2021), siguió siendo elevada, con todo lo que ello implicó en materia del bienestar de las personas, que depende, de manera importante, del empleo.

La Población Ocupada en Condiciones Críticas de Ocupación, que trabaja menos de 35 horas semanales, o más de 35 y ganando menos del salario mínimo (menos de 172.87 pesos diarios), o más de 48 y ganando menos de dos salarios mínimos (menos de 345.74 pesos diarios), fue 24.0% (no hay dato para 2021) de la PO.

La Población Subocupada, que tiene la necesidad y disponibilidad de trabajar más sin la posibilidad de hacerlo, fue 10.6% (15.2) de la PO.

La Población en Informalidad Laboral, que fue laboralmente vulnerable por la naturaleza del negocio para el que trabajaron, o cuyo víncu-lo laboral no fue reconocido por el patrón, fue 55.8% (55.4) de la PO.

La Población en Condición de Ocupación Parcial y Desocupación, integrada por los desocupados y los ocupados que trabajaron menos de 15 horas a la semana, fue 9.8% (11.5) de la PO.

La Población en Condición Inconveniente de Ocupación (desocupada, parcialmente ocupada, subocupada, ocupación crítica) fue 57.1% de la PEA. De este tamaño es el reto del empleo.