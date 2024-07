Estrategia ABCD (2/3)

Según el Informe Tributario y de Gestión, correspondiente al primer trimestre, los resultados de la estrategia ABCD: Aumentar la eficiencia recaudatoria; Bajar la evasión y elusión tributaria; Combatir la corrupción; Dar mejor atención al contribuyente, fueron: (i) más recaudación; (ii) menos evasión y elusión; (iii) percepción de menos corrupción; (iv) compromiso del SAT de atender mejor a los contribuyentes. Véase el anterior Pesos y Contrapesos.

Durante el primer trimestre de 2024 (entre paréntesis pongo los datos del primero de 2023), los ingresos tributarios netos sumaron $1,246,027,000,000 ($1,153,220,000,000), 3.3% más en términos reales.

El ISR (Impuesto sobre la Renta), que aportó el 57.47% de la recaudación (62.68%), sumó $716,128,000,000 ($722,833,000,000), 5.3% menos en términos reales. El IVA (Impuesto al Valor Agregado), que contribuyó con el 25.63% de lo recaudado (25.44%), sumó $319,354,000,000 ($293,356,000,000), 4.1% más en términos reales. El IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios), que aportó el 12.69% de la recaudación (7.88%), sumó $158,088,000,000 ($90,870,000,000), 66.4% más en términos reales. El ICE (Impuesto al Comercio Exterior, compuesto por el Impuesto General a la Importación y el Impuesto General a la Exportación), que contribuyó con el 2.18% de lo recaudado (1.95%), sumó $27,124,000,000 ($22,435,000,000), 15.6% más en términos reales. El IAEEH (Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos), que aportó el 0.14% de la recaudación (0.16%), sumó $1,717,000,000 ($1,830,000,000), 10.2% menos en términos reales. Por último, otros impuestos (Impuesto Sobre Autos Nuevos, Impuestos Accesorios, Impuesto Empresarial a Tasa Única, Impuesto al Activo, Impuesto a los Depósitos en Efectivo), contribuyeron con el 1.90% de lo recaudado (también 1.90%), y sumaron $23,616,000,000 ($21,896,000,000), 3.1% más en términos reales.

Durante el primer trimestre el número de contribuyentes activos fue 64,657,922. Por tipo de régimen tributario tuvimos lo siguiente: (i) 14,988, el 0.02% del total, fueron Grandes Contribuyentes, empresas con ingresos anuales superiores a los $1,250,000,000, que aportaron el 51% de la recaudación; (ii) 2,466,036, el 4% del total, fueron personas morales, empresas distintas de los Grandes Contribuyentes, que contribuyeron con el 21% de lo recaudado; (iii) 11,600,559, el 18% del total, fueron personas físicas no asalariadas (trabajadores por cuenta propia), que aportaron el 3% de la recaudación; (iv) 50,476,811, el 78% del total, fueron contribuyentes bajo el régimen de sueldos y salarios (trabajadores empleados por cuenta de otros), que contribuyeron con el 26% de lo recaudado.

Las empresas (Grandes Contribuyentes y personas morales), que sumaron el 4.02% del total de contribuyentes activos, aportaron el 72% de la recaudación, una muestra más de la importancia que tienen, no solo para satisfacer la demanda de bienes y servicios de los consumidores y la necesidad de empleos de los trabajadores, sino para las finanzas del gobierno, mismo que no siempre reconoce el papel crucial que tienen las empresas del sector privado (no debería haberlas gubernamentales), para el crecimiento económico y el bienestar individual. Continuará.