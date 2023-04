Explicación (1/2)

Amucha gente le llama la atención el comportamiento del tipo de cambio, el precio del dólar en términos de pesos, y se pregunta por qué, estando la situación económica como está (habrá que ver que entiende cada quien por estando la situación económica como está), éste no solamente no se ha depreciado (aumento en el precio del dólar), sino se ha apreciado (baja en el precio de la divisa estadounidense), cuando, desde su punto de vista, debería haber pasado lo primero (depreciación), no lo segundo (apreciación). ¿Por qué? Hay quien responde que se trata de uno de los misterios, algo inexplicable racionalmente, de la economía mexicana. ¿Será?

El 24 de marzo de 2020 se alcanzó, en 25.1185 pesos por dólar (tomo como referencia el tipo de cambio FIX, que es un promedio calculado diariamente por el Banco de México), el máximo histórico en materia de tipo de cambio. El pasado viernes el tipo de cambio fue 17.9988, lo cual dio como resultado, desde aquel máximo histórico, una apreciación de 7.1197 pesos, equivalente al 28.34 por ciento. En lo que va del año el tipo de cambio pasó de19.4715 pesos por dólar a 17.9988, lo que resultó en una apreciación de 1.4727 pesos, que equivale al 7.56 por ciento. ¿Por qué?

La primera respuesta la da la teoría económica. El tipo de cambio es un precio, el del dólar en términos de pesos, y la respuesta a la pregunta por qué baja un precio es: o porque disminuye la demanda de la mercancía en cuestión; o porque aumenta la oferta; o porque disminuye la demanda y aumenta la oferta; todo ello basado en las leyes de la oferta y la demanda, y en algunas de sus deducciones, leyes basadas a su vez en los principios que rigen la conducta humana, mismos que se encarga de estudiar la praxeología, deducciones entre las que están las tres mencionadas.

Dicho lo anterior surge la siguiente pregunta. En México, ¿cuál ha sido la causa de la apreciación del tipo de cambio peso-dólar? ¿Disminución en la demanda de dólares? ¿Aumento en su oferta? ¿Disminución en su demanda y aumento en su oferta? La respuesta no la da, porque no puede darla, la teoría económica, sino los datos relacionados con la entrada/oferta y demanda/salida de dólares hacia y desde la economía mexicana, datos que se vuelven inteligibles gracias a la teoría económica, pero que no proporciona la teoría económica, sino las estadísticas, la recolección y ordenamiento de datos cuantitativos, en este caso de las variables relacionadas con la entrada/oferta y demanda/salida de dólares hacia y desde la economía mexicana.

¿Cuáles son las fuentes de entrada/oferta de dólares hacia la economía mexicana? Exportaciones: entran dólares. Remesas: entran dólares. Inversión extranjera: entran dólares. Repatriación de capitales: entran dólares. Deuda externa: entran dólares.

¿Cuáles son las fuentes de demanda/salida de dólares desde la economía mexicana? Importaciones: salen dólares. Remesas enviadas desde México a otros países: salen dólares. Inversión de capitales mexicanos en el extranjero: salen dólares. Expatriación de capitales: salen dólares. Préstamos mexicanos a extranjeros: salen dólares.

Lo primero que hay que tener claro es la diferencia entre entrada y oferta de dólares, por un lado, y demanda y salida, por el otro, y que lo que determina el comportamiento del tipo de cambio es la oferta y demanda.

Continuará.