Gobierno y Covid (4/5)

Sintetizando lo escrito hasta aquí, en este intento por responder, de la manera más razonada posible, si, frente al Covid, el gobierno debe obligar determinadas conductas (por ejemplo: el uso del cubrebocas, la vacunación o el pasaporte sanitario) y/o prohibir otras (por ejemplo: determinadas actividades económicas o sociales).

Hay quienes creen que, desde la obligación de vacunarse, hasta la obligación de portar un pasaporte sanitario, atentan contra la libertad individual, por lo que no deben exigirse. También hay quienes creen que, desde la vacunación hasta el pasaporte sanitario, por ser condiciones necesarias para evitar contagios y muertes sí deben exigirse. ¿Quiénes tienen razón? Todo depende de la respuesta a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debe obligarnos a hacernos el bien o sólo prohibirnos hacerle el mal a los demás?

1.- El liberalismo es un principio ético para la guía de la conducta: respetando los derechos de los demás y asumiendo los riesgos y las responsabilidades, haz lo que quieras.

2.- El tipo de gobierno que le corresponde al liberalismo es el que llamo gobierno gobierno (para diferenciarlo del gobierno ángel de la guarda y del gobierno hada madrina), cuya tarea es hacer valer los derechos de las personas, para lo cual debe prohibir que se violen; prevenir (hasta donde sea posible) que se violen; castigar al violador; obligarlo a resarcir (cuando sea posible) a la víctima.

3.- De las cuatro posibles combinaciones (prohibir violar los derechos de los demás y castigar a quien lo haga; prohibir hacerse daño a uno mismo y castigar a quien se lo haga; obligar a hacerle el bien a los demás y castigar a quien no lo haga; obligar a hacerse el bien a uno mismo y castigar a quien no se lo haga), de los tres poderes del gobierno (obligar, prohibir, castigar), en el marco del liberalismo, y por lo tanto del gobierno gobierno, la única que debe practicar el gobierno es la primera (prohibir violar los derechos de los demás y castigar a quien lo haga), la relacionada con la justicia.

4.- Con relación a las causas de contagio tenemos tres posibilidades. Si el agente está contagiado, sabe que lo está, quiere contagiar a alguien, y lo contagia, se trata de un delito. Si el agente está contagiado, no sabe que lo está, no quiere contagiar, pero contagia, se trata de un accidente. Si el agente está contagiado, sabe que lo está, no quiere contagiar, pero contagia, se trata de una externalidad negativa.

¿Cuántos de los contagios de Covid se deben a delitos, cuántos a accidentes, cuántos a externalidades negativas? Y de los que se deben a accidentes, ¿cuántos se deben a asintomáticos que no se vacunaron y no se hicieron la prueba y cuántos a asintomáticos que sí lo hicieron? En cada caso, ¿qué debe hacer el gobierno?

Continuará.