La herencia (2/5)

En términos generales (crecimiento e inflación), el sexenio de la 4T será el de los peores resultados de los últimos cuatro, por más que habrá algunos buenos en materia de tipo de cambio, salario mínimo y desempleo.

Comienzo por el tipo de cambio peso-dólar. El 24 de marzo de 2020 se alcanzó el máximo histórico, $25.12. De entonces a la fecha (17 de mayo), se ha registrado la mayor racha de apreciación del peso frente al dólar. El tipo de cambio pasó de $25.12 a $16.57, apreciación de $8.55, el 34.04%.

Durante el sexenio de Fox el tipo de cambio pasó de $9.41 a $11.05, depreciación del 17.43%. A lo largo del de Calderón de $11.05 a $14.03, depreciación del 26.97%. Durante el de Peña Nieto de $14.03 a $20.41, depreciación del 45.47%. A lo largo del de AMLO podrá pasar de $20.41 a $17.06, según la proyección de los economistas encuestados por el Banco de México en abril, apreciación del 19.64%.

La apreciación del peso frente al dólar, ¿es buena o mala? Depende. Si recibo dólares (por ejemplo, exportadores o receptores de remesas), la apreciación me perjudica porque por cada dólar obtengo menos pesos. Por el contrario, si doy dólares (por ejemplo, emisores de remesas o importadores), me beneficia porque por cada dólar doy menos pesos. Sin embargo, dado que el problema económico es la escasez (no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), conviene, para minimizarla, que los precios sean los menores posibles, por lo que conviene que el tipo de cambio, y con él el precio de las importaciones, sea el menor posible, sobre todo en una economía abierta al comercio exterior.

¿Cuál es la principal causa de la apreciación? El diferencial de tasas entre Estados Unidos (por debajo del 5%), y México (por arriba del 10%), haciendo más atractivas las inversiones financieras en pesos que en dólares, por lo que son más los dólares que entran (oferta) que los salen (demanda).

Continúo con el salario mínimo, que en los seis años de la 4T tuvo estos aumentos: 2019, 16.21%; 2020, 20.00%; 2021, 15.00%; 2022, 22.00%; 2023, 20.00%; 2024, 20.00%. Incremento promedio anual del salario mínimo, 18.87%. Incremento acumulado en el sexenio 181.72% nominal, 150.67% real (descontada la inflación).

Comparemos, el incremento promedio anual del salario mínimo, con los tres sexenios anteriores. Con Fox pasó de $35.12 a $47.05, incremento real del 5.01%. Con Calderón de $47.05 a $60.50, decremento real del 0.37%. Con Peña Nieto de $60.50 a $88.36, aumento real del 18.78%. Con AMLO de $88.36 a $248.93, incremento real del 150.67%.

En contra de lo que señala la teoría económica básica, que en este caso tiene que refinarse (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/salario-minimo-1-3-541724), los considerables aumentos al salario mínimo no generaron mayor desempleo. Esta ha sido la evolución de la tasa de desempleo, como porcentaje de la Población Económicamente Activa, en los últimos sexenios. Con Fox aumentó de 2.20 a 3.50. Con Calderón bajó de 3.50 a 3.25. Con Peña Nieto se mantuvo igual, 3.25. Con AMLO podría bajar de 3.25 a 3.01, según el resultado de la encuesta de abril del Banco de México a los economistas del sector privado. En marzo pasado se alcanzó el mínimo histórico en 2.28%.

Continuará.