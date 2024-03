Del empleo y el ingreso (3/3)

En los dos anteriores Pesos y Contrapesos vimos, en el cuarto trimestre de 2023, comparado con el cuarto del 2022, estos resultados positivos: reducción tasa de desempleo, 10.03%; reducción tasa de presión general, 1.69%; aumento tasa de trabajo asalariado, 1.54%; reducción tasa de informalidad laboral, 0.62%.

Y estos negativos: aumento tasa de población subocupada, 4.86%; aumento tasa de ocupación parcial y desocupación, 2.35%; aumento tasa de condiciones críticas de ocupación, 2.51%; aumento tasa de ocupación en el sector informal, 0.54%. También vimos que el 63.4% de la población ocupada (PO), trabajó en el sector de los servicios; que el 69.0% fueron trabajadores asalariados; que el 47.0% trabajó entre 35 y 48 horas semanales; que el 83.4% trabajó en el ámbito no agropecuario; que el 48.9%, del 83.4% que trabajó en el ámbito no agropecuario, lo hizo en micronegocios (el 39.67% de la PO).

Resta analizar la otra cara de la moneda, las de los ingresos, recordando lo que escribí al inicio de la primera entrega: “¿Cómo nos fue en materia de empleo e ingreso? En términos generales bien en lo primero, mal en lo segundo”.

Durante el cuarto trimestre de 2022 el 27.89% de los asalariados ganó hasta un salario mínimo. A lo largo del cuarto trimestre de 2023 el 30.48%, aumento de 2.59 puntos porcentuales, el 9.29%. Más que ganan menos.

A lo largo del cuarto trimestre de 2022 el 40.23% ganó más de uno y hasta dos salarios mínimos. Durante el cuarto trimestre de 2023 el 40.60%, 0.37 puntos porcentuales más, el 0.92%. Más que ganan menos.

Durante el cuarto trimestre de 2022 el 11.84% ganó más de dos y hasta tres salarios mínimos. A lo largo del cuarto trimestre de 2023 el 10.31%, reducción de 1.17 puntos porcentuales, el 9.88%. Menos que ganan más.

A lo largo del cuarto trimestre de 2022 el 4.72% ganó más de tres y hasta cinco salarios mínimos. Durante el cuarto trimestre de 2023 el 3.72%, 1.0 porcentuales menos, el 21.19%. Menos que ganan más.

Durante el cuarto trimestre de 2022 el 1.49% ganó entre tres y más de cinco salarios mínimos. A lo largo del cuarto trimestre de 2023 el 1.39%, reducción de 0.1 puntos porcentuales, el 6.71%. Menos que ganan más.

En un extremo, en el cuarto trimestre de 2022, el 68.12% de los asalariados ganó hasta dos salarios mínimos. En el cuarto trimestre de 2023 el 71.08%, 2.96 puntos porcentuales más, el 4.35%. Malo.

En el otro extremo, en el cuarto trimestre de 2022, el 6.21% de los asalariados ganó entre tres y más de cinco salarios mínimos. En el cuarto trimestre de 2023 el 5.11%, 1.10 puntos porcentuales menos, el 17.71%. Malo.

Resumiendo: aumento de quienes ganan menos (de 68.12% a 71.08%), reducción de quienes ganan más (de 6.21% a 5.11%). Así la economía del bienestar.

En el cuarto trimestre de 2022 el 42.04% de los asalariados no tuvieron acceso a instituciones de salud. En 2023 el 42.37%, 0.33 puntos porcentuales más, el 0.78%. Malo. Durante el cuarto trimestre de 2022 el 33.27% no tuvo prestaciones sociales. En 2023 el 32.47%, 0.80 puntos porcentuales menos, el 2.41%. Bueno. A lo largo del cuarto trimestre de 2022 el 40.98% no tuvo contrato escrito. En 2023 el 41.44%, 0.46 puntos porcentuales menos, el 1.12%. Malo.

Así el mundo laboral en México.