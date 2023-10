Mises y México (1/5)

Si hay un economista, además de Adam Smith (1723 - 1790), con el que tengo una deuda intelectual, ese es Ludwig von Mises (1881 - 1973).

Es uno de los representantes más importantes, junto con Friedrich August von Hayek (1899 - 1992), de la Escuela Austriaca de Economía, fundada por Carl Menger (1840 - 1921), habiendo sido uno de su principales divulgadores Henry Hazlitt (1894 - 1993), y de la cual se desprenden, lógicamente, las propuestas anarcocapitalistas (ojo: anarco, no narco), de Murray Rothbard (1926 - 1995), y Hans - Hermann Hope (1949 - ), de quien hay que leer Democracy, the God that failed: the economics and politics of monarchy, democracy, and natural order (2001).

Las tres principales obras de von Mises son: La teoría del dinero y el crédito (1912), El socialismo: un análisis económico y sociológico (1922), y La acción humana: tratado de economía (1949), el mejor tratado sobre la materia escrito hasta hoy. Las dos últimas están publicadas, en español, por Unión Editorial. Cualquiera que aspire a ser buen economista debe estudiar la obra de von Mises.

(Los tres grandes tratados de economía que hay que leer son: La acción humana: tratado de economía (1949), de von Mises; El hombre, la economía y el estado (1962), de Murray Rothbard; Universal economics (2018), de Armen A. Alchian (1914 - 2013) y William R. Allen (1924 - 2021), todavía no traducido al español. Al que le interese conocer los fundamentos de la Escuela Austriaca de Economía le recomiendo la excelente Introducción a la escuela austriaca de economía (2012), de Gabriel J. Zanotti (1960 - ), Unión Editorial).

Además de las que podemos calificar como las tres principales obras de von Mises hay otras, menores en cuanto a su extensión, entre las que se encuentran: Liberalismo (1927), Crítica del intervencionismo (1929), Problemas epistemológicos de la economía (1933), Gobierno omnipotente: el ascenso del estado total y de la guerra total (1944), Burocracia (1944), Teoría e historia (1957), y El fundamento último de la ciencia económica (1966).

Mención aparte, porque, como lo señala Carolina R. de Bolívar, quien fuera presidenta del Instituto Cultural Ludwig von Mises, “es la única propuesta, hasta el momento conocida, que Ludwig von Mises escribiera específicamente para un país”, merece Problemas económicos de México, texto que fue encontrado, en 1997, por Bettina Bien Greaves (1917 – 2018), quien participó en el famoso seminario de von Mises en la Universidad de Nueva York (1948 - 1969), compiladora del Free market economics, a basic reader (1975), y autora del Free market economics, a syllabus (1975), ambos publicados por The Foundation for Economic Education, y heredera de los documentos que dejó von Mises al morir. Se trata, lo repito, de “la única propuesta, hasta el momento conocida, que Ludwig von Mises escribiera específicamente para un país”, Problemas económicos de México, editada por el Instituto Cultural Ludwig von Mises en 1998, texto de 1943, de hace ochenta años, lo cual, inevitablemente, plantea esta pregunta: ¿sigue vigente el texto? ¿Aporta algo a la problemática económica de hoy?

Antes de responder estas preguntas recurriré al prologó escrito por Carolina R. de Bolívar, para saber por qué von Mises vino a México, en el ya lejano año de 1942.

Continuará.