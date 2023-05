Si una idea ha hecho daño es ésta: “la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso”. Para entenderlo hay que tener claro qué es el ingreso, la pobreza y la justicia.

El ingreso es el producto del trabajo de cada quien, consecuencia de que alguien esté dispuesto a pagar por dicho producto, un bien o un servicio, lo que sucede cuando se valora más el satisfactor que se recibe que aquello a lo que se renuncia por haber pagado por ese bien o servicio.

La pobreza, desde el punto de vista de su efecto, es la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades y, desde el punto de vista de su causa, la incapacidad para generar ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades. Si no se genera ingreso suficiente (causa), se carece de los satisfactores necesarios para satisfacer las necesidades (efecto).

La justicia, como lo señaló Ulpiano, es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual, por lo que la justicia consiste en respetar los derechos de los demás, siendo una virtud.

Aceptando la definición de ingreso como el producto del trabajo de cada quien, y aceptando que para eliminar un efecto (la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades), debe eliminarse su causa (la incapacidad para generar el ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades), debemos concluir que la causa de la pobreza no es la injusta distribución del ingreso, injusticia cometida por el distribuidor del mismo, sino la insuficiente generación del mismo, insuficiencia que es defecto de los pobres.

Mucho es lo que se puede, y debe, decir en torno a la falacia la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, algo que, por motivo de espacio, no puedo hacer en esta columna (próximamente dedicaré una serie de Pesos y Contrapesos al tema), limitándome a lo siguiente: si la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, ¿quién lo distribuyó injustamente?, ¿en dónde se encontraba concentrado el ingreso que el distribuidor distribuyó de manera injusta, dándole más a unos y menos a otros?, ¿cómo llegó el ingreso, que es el producto del trabajo de cada quien, al lugar donde se encontraba concentrado y desde el cual el distribuidor lo distribuyó injustamente? Las respuestas, dado que el ingreso se genera, no se distribuye, son: nadie; en ningún lugar; de ninguna manera.

La causa de la pobreza no es la injusta distribución del ingreso, sino la incapacidad de los pobres para generar ingreso suficiente. El problema es que si se cree que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, entonces la enmienda de tal injusticia tiene que ser la redistribución gubernamental del ingreso, quitándole a A lo que, por ser producto de su trabajo, parte de su ingreso, es de A, para darle a B lo que, por no ser parte de su ingreso, producto de su trabajo, no es de B, redistribución gubernamental del ingreso que es un robo con todas las de la ley, propio del Estado de chueco, no del Estado de Derecho.

Hoy, gracias a la creencia generalizada de que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso.