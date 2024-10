El reto (3/3)

Para el gobierno de Sheinbaum el principal reto en materia de economía es reactivar el crecimiento, algo beneficioso para todos: productores (producen y venden más), consumidores (compran y consumen más), gobierno (recauda más). A todos nos conviene que la economía crezca más. ¿Cómo conseguirlo? Por la buena o por la mala.

El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que depende de las inversiones directas, que dependen de la confianza de los empresarios para llevarlas a cabo, misma que puede conseguirse por la buena o por la mala.

Por la buena implica hacer valer, en el ámbito de la economía, el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los empresarios a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para poder emprender. El Estado de Derecho aplicado a la economía da como resultado la Economía de Mercado en el sentido institucional del término, que implica, para decirlo de alguna manera, todos los derechos para todos los empresarios, siendo incluyente: mismo trato para todos.

Por la mala implica poner en práctica el capitalismo de compadres, el contubernio entre el poder político y el económico, por el cual el primero le concede privilegios al segundo, que van desde la adjudicación directa de negocios, pasando por la condonación de impuestos y el otorgamiento de subsidios, hasta la concesión de monopolios, todo a cambio de incondicionalidad política. El capitalismo de compadres implica, para decirlo de algún modo, algunos privilegios para algunos empresarios, siendo excluyente: trato preferencial para algunos. Es, en esencia, mercantilismo.

La manera justa y eficaz de atraer inversiones directas es por medio del Estado de Derecho, todos los derechos para todos los empresarios, no del capitalismo de compadres, algunos privilegios para algunos empresarios, Estado de Derecho que en México se enchuecó considerablemente con la aplicación del Pan C de López Obrador, en general, y de la reforma judicial, en particular, Estado de chueco que, en materia de inversiones directas, puede compensarse con más capitalismo de compadres, de los males (algunos privilegios para algunos empresarios), el menor (se atraen inversiones directas que contribuyen a la producción de bienes y servicios, a la creación de empleos y a la generación de ingresos), pero mal al final de cuentas.

Al menos que se enderece el Estado de chueco, para lo cual lo primero que debe hacerse es eliminar la reforma judicial, la opción que queda para atraer inversiones directas es el capitalismo de compadres, que es éticamente injusto, porque el gobierno trata de manera desigual a los empresarios, y económicamente ineficaz, porque se limita la competencia en perjuicio de los consumidores.

Para el gobierno de Sheinbaum el principal reto económico es reactivar el crecimiento de la economía, que debe lograrse por medio del Estado de Derecho, todos los derechos para todos los empresarios, no del capitalismo de compadres, algunos privilegios para algunos empresarios. ¿Será? Lo dudo.

Todo apunta a que en este sexenio habrá más capitalismo de compadres.