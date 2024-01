¿Cómo revertir la tendencia? (2/5)

¿Es posible revertir la tendencia, observada desde el primer trimestre de 2023, y que se espera se mantenga en el futuro inmediato, hacia un menor crecimiento? Sí, teniendo en cuenta que a mayor confianza empresarial más inversiones directas, más producción de bienes y servicios y, si estos son para el consumo final, mayor crecimiento. Todo empieza por la confianza empresarial.

Mes tras mes el INEGI publica el Indicador de Confianza Empresarial, ICE, que es un índice que va de cero (total desconfianza), a cien (confianza total), de tal manera que entre cero y cincuenta hay desconfianza, y entre cincuenta y cien confianza, y mide, entre otras cosas, la confianza de los empresarios de la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios no financieros, para invertir directamente.

En promedio mensual, en 2023, la confianza empresarial para invertir directamente fue de 41.0 puntos, más cerca de cero que de cien: desconfianza. El peor mes fue enero, 29.3 puntos, y el mejor septiembre, 45.5. Se cerró el año, en diciembre, en 43.0 puntos. Desde que se calcula el ICE, enero de 2018, nunca la confianza de los empresarios para invertir directamente se ha ubicado en zona de confianza, por arriba de los cincuenta puntos.

La confianza empresarial para invertir directamente en México deja mucho que desear, lo cual no quiere decir que directamente no se invierta (de hecho, como veremos más adelante, las inversiones directas han crecido considerablemente en los últimos meses), sino que no se invierte todo lo que se invertiría si la confianza empresarial fuera mayor, por ejemplo 91 puntos en vez de 41, con todos los beneficios que ello traería en materia de producción, empleos, ingresos y bienestar. En México no tenemos un indicador de la inversión directa, ID, pero tenemos el indicador de la inversión fija bruta, IFB, en instalaciones, maquinaria y equipo, y que, por proporcionar la infraestructura física (equipo, maquinaria, instalaciones), para la producción de bienes y servicios, es un buen indicador de la ID, IFB que ha crecido de manera considerable en los últimos meses.

En términos mensuales (comparando cada mes con el mes anterior), entre enero y septiembre de 2022 la IFB creció, en promedio mensual, 0.67%. En el mismo período de 2023 (todavía no tenemos información más actualizada), dicho crecimiento fue 1.79%, 1.12 puntos porcentuales más, el 167.16%. En términos anuales (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior), entre enero y septiembre de 2022 la IFB creció, en promedio mensual, 7.58%. En el mismo período de 2023, el crecimiento fue 19.68%, 12.10 puntos porcentuales más, el 159.63%. Pese a la baja confianza empresarial para invertir directamente (41.0 puntos, en promedio mensual, en 2023), la IFB creció de manera importante el año pasado (en el cual la confianza pasó de 29.3 puntos en enero a 43.0 en diciembre).

Pese al importante crecimiento de la IFB entre enero y septiembre de 2023 (1.79% en términos mensuales y 19.68% en anuales), el crecimiento de la economía (medido por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final), fue cada vez menor (4.5% último trimestre de 2022, 3.5%, 3.4% y 3.3% los tres primeros de 2023). ¿Por qué?

Continuará.