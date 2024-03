Del tipo de cambio (3/4)

Para responder la pregunta por las causas de la apreciación del peso frente al dólar hay que saber qué variables determinan la oferta y la demanda de dólares, teniendo en cuenta el enunciado inverso de la ley de la oferta y la demanda.

Oferta: exportaciones de producto mexicanos (salen mercancías y entran dólares); remesas que mexicanos que viven en el extranjero mandan a México (entran dólares); inversiones de extranjeros en México, ya sean financieras, ya directas (entran dólares); repatriación de capitales, invertidos en el extranjero, hacia México (entran dólares); préstamos de extranjeros a México (entran dólares).

Demanda: importaciones de producto extranjeros (salen dólares y entran mercancías); remesas que extranjeros que viven en México mandan a sus países (salen dólares): inversiones de mexicanos en el extranjero (salen dólares); expatriación de capitales, invertidos en México, hacia otros países (salen dólares); préstamos de mexicanos a otros países (salen dólares).

Para que el tipo de cambio baje, para que el peso se aprecie frente al dólar, las exportaciones de productos mexicanos (entrada de dólares), deben ser mayores que las importaciones de productos extranjeros (salida de dólares), y/o las remeses que entran a México (entrada de dólares), deben ser mayores que las que salen (salida de dólares), y/o los préstamos de extranjeros a mexicanos (entrada de dólares), deben ser mayores que los préstamos de mexicanos a extranjeros (salida de dólares), y/o la repatriación de capitales (entrada de dólares), debe ser mayor que su expatriación (salida de dólares).

En pocas palabras: la entrada de dólares, siempre y cuando se convierta en oferta de dólares en el mercado cambiario nacional, debe ser mayor que su salida, siempre y cuando provenga de demanda de dólares en el mercado cambiario nacional. Lo que determina el comportamiento del tipo de cambio es la relación entre la oferta y la demanda de dólares, que no tiene que ser igual a su entrada y salida. Lo explico.

Supongamos, para empezar, que me contratan para dar una conferencia en Estados Unidos y que me pagan 5 mil dólares. Al regresar a México entran al país 5 mil dólares, pero si no los cambio a pesos, si no los ofrezco a cambio de pesos en el mercado cambiario nacional, esa entrada de dólares no se convierte en oferta de dólares, por lo que no influye en el compartimento del tipo de cambio. Hay entrada de dólares pero no oferta.

Supongamos, para terminar, que me voy un fin de semana a Estados Unidos, para lo cual necesito dólares. Si dispongo de los 5 mil que me pagaron por la conferencia, y que no cambie por pesos, entonces salen del país 5 mil dólares, pero como no fui a una casa de cambios o a un banco a comprarlos no hubo demanda de dólares. Esa salida de dólares no implicó, previamente, demanda de dólares, por lo que no influyó en el compartimento del tipo de cambio. Hubo salida de dólares pero no demanda.

Lo que determina al tipo de cambio no es la relación entre la entrada y la salida de dólares, sino la relación entre la oferta y la demanda de la divisa estadounidense (dicho sea de paso: divisa es cualquier dinero extranjero distinto al propio).

Dicho todo lo anterior, ¿a qué se debe la apreciación del peso frente al dólar?

Continuará.